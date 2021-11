CAVALLO-Adventskalender 2021 Jede Menge Pferdesachen zu gewinnen!

16/25 Ausritt für zwei Personen: 90 Minuten unberührte Natur rund um den Plauer See in Mecklenburg- Vorpommern: Das können zwei Reiter auf diesem Ausritt genießen. Organisiert wird der Ritt vom Pferdehof Zislow mit hofeigenen Pferden. Wer länger bleiben will. Auf dem Hof gibt es modern eingerichtete Ferienwohnungen. Wert 60,00 €, www.pferdehof-zislow.de