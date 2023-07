Der Reitsport präsentierte sich beim CHIO Aachen auf dem Silbertablett: Hochglanzbilder, volle Stadien. Mit dabei war, wer ganz vorne im Pferdesport mitreitet. Scheinbar unvermeidlicher Teil des Treffens der großen Tiere im Dressurviereck: Spektakuläres Beinewerfen, klappernde Mäuler und Reiterinnen und Reiter, denen man zurufen wollte: "Lass dein schönes Pferd doch ein kleines bisschen los, lass es doch strahlen". Das Pendant im Springparcours: Teils abenteuerliche Zäumungen (freie Zaumwahl!), Rucke am Zügel, hochgerissene Köpfe und rausgedrückte Unterhälse.

Doch es gab auch Lichtblicke: Marcus Ehning wird in den sozialen Netzwerken zurecht für seinen Sieg beim Großen Preis im Springparcours gefeiert – mit einer harmonischen Runde und ohne Schnickschnack am Pferdekopf. Hier zeigte einer: Ja, es geht auch ohne Verschnürung, nur mit klassischem hannoverschem Reithalfter und ohne Martingal. Umso unverständlicher, dass noch immer viel zu scharfe Zäumungen und Zaum-Kombinationen im Spitzen-Springsport zugelassen sind. Ausgerechnet die Elite sollte es ohne können.

Spektakuläre Show vs. Harmonie in der Dressur

In der Dressur bot beispielsweise die Schwedin Therese Nilshagen mit ihrer Kür eine wunderbar harmonische Vorstellung – was freilich wenig spektakulär und elektrisch war – im Gegensatz zu anderen. In dieser Hinsicht wie immer auffallend: Charlotte Fry mit Everdale. Wer ihm ins Gesicht schaute wusste: Das kann nicht richtig sein. Immerhin gab es keinen Sieg für die spektakuläre Show.