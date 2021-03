Messe Nordpferd hat einen Ersatztermin im August Messe NORDPFERD wird verschoben

Die Messe NORDPFERD wird nicht im April in den Holstenhallen in Neumünster stattfinden, sondern vom 27. bis 29. August 2021.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Messe NORDPFERD nicht im April 2021 stattfinden können. In einer Pressemitteilung des Veranstalters heißt es: "Wir halten es für schwer vorstellbar, im April überhaupt eine Messe veranstalten zu dürfen – geschweige denn sie auf eine für alle sinnvolle und nicht gesundheitsgefährdende Art und Weise veranstalten zu können. Diese Entscheidung ist uns sehr schwergefallen, wir halten sie aber für richtig und wichtig. Um schnellstmöglich wieder gemeinsam durchstarten und ein ansprechendes Programm anbieten zu können, haben wir gemeinsam mit den Holstenhallen Neumünster einen Ersatztermin gefunden."

Mireta von Rantzau/ Nordpferd Die Messe NORDPFERD wird auf August 2021 verschoben.

Als neuer Termin für die NORDPFERD 2021 wurde der 27. bis 29. August 2021 festgelegt. Die Messe wird in den Holstenhallen in Neumünster stattfinden, Tickets wird es rechtzeitig online zu kaufen geben. Das Programm für die drei Tage ist bereits in Planung, dazu gibt es Informationen auf Facebook, Instagram und unter www.nordpferd.de .