Seminar mit Reitmeister Luis Valenca Portugiesicher Altmeister Luis Valenca kommt nach München

Am 13. und 14. Juli 2019 kommt der portugiesische Reitmeister Luis Valenca zu einem Seminar in den CAVALLUNA Park nach München. Jetzt buchen!

Der portugiesische Reitmeister Luis Valenca kommt am 13. und 14. Juli 2019 mit seinen Töchter Filipa und Sofia zu einem Seminar nach München in den CAVALLUNA-Park. In ihrem zweitägigen Workshop vermitteln sie die Grundlagen ihrer Trainingsmethode. Teilnehmer erleben nicht nur Luis Valença selbst, sondern können sich auch mit dem eigenen Pferd für Privatstunden mit einer seiner Töchter anmelden.

CAVALLUNA

Zur Valenca-Methode:

Die „Valença-Methode“ nutzt die klassische Reitkunst als Grundlage für eine funktionierende Kooperation zwischen Reiter und Pferd. Sie kann für jedes Pferd, jeden Reiter und jede Reitweise angewendet werden. Leichtigkeit, Harmonie und die klare Kommunikation des Reiters stehen im Vordergrund. Denn damit ein Pferd lernen kann, muss es die Sprache seines Reiters verstehen. Das Ziel des Trainings ist stets, ein gesundes, gut trainiertes und glückliches Pferd unter dem Sattel oder an der Longe zu haben. Daher wird das Lerntempo immer vom Pferd vorgegeben.

Teilnahme als Zuschauer

1 oder 2 Tage, ohne Pferd

Tageseintritt in den CAVALLUNA PARK

Theorieunterricht bei Luis Valenca

Reitvorführungen und Trainingsdemonstrationen der Euipe Valenca

Preise:

1 Tag = 75,- €

2 Tage = 99,- €

Teilnahme mit eigenem Pferd

Beide Tage, mit Pferd

Tageseintritt in den CAVALLUNA PARK

Zugang zum Backstage-Areal

Theorieunterricht bei Luis Valença

Reitvorführungen und Trainingsdemonstrationen der Equipe Valença

Unterbringung Ihres Pferdes für eine Nacht inklusive Futter

1x täglich 30 Minuten Privattraining in der Reithalle mit dem eigenen Pferd

Preise:

Beide Tage, all inclusive 299,- €

Info & Buchung unter: info@cavalluna-academy.com

Noch mehr Infos finden Sie hier: https://www.cavalluna.com/de/cavalluna-park-muenchen/reitseminar-mit-luis-valenca/