Ankommen und entspannen: Im Aldiana Club Ampflwang ist jeder schnell in Urlaubslaune. Das Resort liegt abseits von Stress und Trubel mitten in unberührter Natur und hat an Aktivitäten viel zu bieten. Im Reitzentrum mit Doppelreithalle, Reit- und Longierplätzen stehen Kurse für Kinder, Anfänger und Könner zur Auswahl. Ob Englisch- oder Western-Reiten, durch verschiedene Pferderassen, auch alte Kulturpferderassen wie Kladruber, Huzulen und Criollos, steht für jede Altersgruppen das passende Pferd zur Verfügung. Auch eigene Pferde oder Hunde sind herzlich willkommen.