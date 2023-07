Prof. Dirk Winter: Den Anstoß hat Birgit Rosenberg als Vorstandsmitglied des CHIO gegeben. Ich traf sie auf einer Veranstaltung der FN, wo wir uns auch über die öffentliche Wahrnehmung des Reitsports austauschten. Später rief sie mich an und fragte, ob ich mir vorstellen könnte, das Thema Wohlergehen des Pferds beim CHIO wissenschaftlich zu begleiten. Ich habe dann mit befreundeten Tiermedizinern und Verhaltenswissenschaftlern überlegt, wie man so etwas aufsetzen kann. Mit dabei sind unter anderen die Haltungsexpertin Dr. Miriam Baumgartner, der Tiermediziner und Leistungsphysiologe Dr. Dominik Burger, die Ethologin Dr. Konstanze Krüger-Farrouj, die Verhaltensexpertin Dr. Monica Venner sowie Guy Cheron, Professor für Neurophysiologe und Bewegungsbiomechanik. Darüber hinaus gehört auch der Physiker und KI Experte, Dr. Arne-Rasmus Draeger von der Firma Acaris, zum Team. Im April haben wir uns erstmals getroffen und unsere Ziele gesteckt.

The World of MagicBrush

The World of MagicBrush

Es soll ein langfristiges Projekt mit dem CHIO Aachen werden, das nachhaltig die fürs Tierwohl wichtigen Parameter herausfinden soll, sei es bei der Anreise, während des Turniers selbst oder bei der Unterbringung der Pferde. Wir wollen zeigen, was es braucht, damit die Pferde mit Freude im Sport dabei sind. Unser erster Ansatz dieses Jahr war zu untersuchen, wie es den Pferden geht, wenn sie auf dem CHIO in der Box stehen.

Wie sah die Untersuchung konkret aus?

Wir haben diesen ersten Versuch mit fünf Vielseitigkeitspferden gemacht. Dabei haben wir über Kameras aufgezeichnet, wie sich die Pferde vor dem Turnier im Heimatstall, dann in Aachen in der Box und dann wieder in der Heimatbox verhalten. Das Liegeverhalten beispielsweise gibt Hinweise, ob Pferde sich in ihrer Umgebung wohlfühlen – aber auch das Trink- und Fressverhalten zeigen wichtige Aspekte auf. Mit Dr. Rasmus Dräger haben wir einen Experten im Team, der sich sehr intensiv mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzt. So konnten wir mit KI-Kameras der Firma Acaris arbeiten. Zusätzlich haben wir von jedem Tier Kotproben vor, während und nach dem Turnier gezogen, um den Pegel an Stresshormonen zu messen. Im Laufe der nächsten Monate werden die Daten der Kameraaufzeichnungen und Hormonbestimmungen ausgewertet und wir können dann erste Hinweise daraus ableiten, wie es den Pferden während der Veranstaltung ging und ob es ggf. bei der Stall-Umgebung für die Pferde Verbesserungspotential gibt.