CAVALLO-Leserreise: Wanderreiten in der Uckermark CAVALLO Wälder und Seen Trail

Beim Ritt durch die Schorfheide geht es durch einsame Wälder, zu glitzernden Seen und vorbei an Sehenswürdigkeiten. Dieser Trail steht im Zeichen von Genuss, Natur und Kultur.

Auf federnden Waldwegen durch einsame Wälder, vorbei an glitzernden Seen, entlang weiter Felder, auf den Spuren zahlreicher Wildtiere, durch die sagenumwobene Schorfheide, bei einem Sprung in die erfrischende Havel oder bei Besichtigung auf der Strecke liegendenr Sehenswürdigkeiten: Dieser Trail steht ganz im Zeichen von Genuss, Natur und Kultur.

Termine

11.04.-17.04.2021

30.05.-05.06.2021

27.06.-03.07.2021

01.08.-07.08.2021



Reiterfahrung

Sie reiten sicher in allen Gangarten im Gelände und haben eine gute Kondition



Leistungen und Buchung

7 Tage / 6 Nächte / 7 Reittage, Vollpension

Preis: 1550,- Euro pro Person im Doppelzimmer (EZ +180)

