Mit Verweis auf "erhebliches gesellschaftliches Interesse" und "Fokus auf Tierethik und Tierschutz" hat das Gericht in Aalborg Helgstrands Forderung nach einem Verbot der Ausstrahlung der Aufnahmen abgelehnt, wie die dänische Zeitung Nordjyske berichtet. Ein als Pferdepfleger eingeschleuster Journalist der TV 2-Sendung Operation X hatte die Aufnahmen heimlich in den Ställen von Helgstrand Dressage in Uggerhalne gemacht.