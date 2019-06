So lernen Pferde Mathematik Mengen-Lehre

Shetty Moritz steht mit gespitzten Ohren vor einem Computer. Seine Aufgabe lautet: Erkenne die Anzahl Fünf.

Wenn auf dem Bildschirm fünf Kreise zu sehen sind, soll das Pony mit der Nase einen Knopf drücken. Hat es richtig getippt, bekommt es einen Futterlohn – das hat Pferdeforscherin Dr. Vivian Gabor aus Greene/Niedersachsen dem Pony beigebracht.

Mengen bis 5 unterscheiden

Sie belegte 2012 in ihrer Dissertation „Untersuchungen zu höheren kognitiven Leistungen beim Pferd“ an der Universität Göttingen: Pferde können Mengen bis fünf unterscheiden. „Die Tiere wissen innerhalb von zwei Sekunden, ob etwa vier oder fünf Kreise auf einem Bildschirm zu sehen sind“, sagt sie. Das Gleiche funktioniere auch mit Gegenständen.

In der Tierwelt gibt es einige Rechenkünstler. Neben Löwen, Bienen, Schimpansen und Vögeln zählen dazu also auch Pferde – ganz ohne Trickserei und Zirkus. Sie sind laut Gabor in Mathe summa summarum sogar den schlauen Bienen überlegen. Tests zeigen: Die Insekten können bis vier zählen, Pferde bis fünf.

„Das Zählen läuft bei Pferden vermutlich nicht so ab, dass sie 1, 2, 3, 4, 5 zählen. Sie erkennen Summen direkt – wenn man ihnen das beigebracht hat“, erklärt Gabor.

Wie profitieren Pferde von Mathe?

Haben Sie auch Lust, Ihrem Pferd das Zählen beizubringen? Vivian Gabor erklärt in unserer Fotogalerie Schritt für Schritt, wie das mit Methoden aus der Lernforschung funktioniert.

Matheüben lohne sich zudem auch fürs Reiten. Das Training fördert laut Gabor die Fähigkeit des Pferds, Signale und Hilfen des Reiters besser auseinanderzuhalten. Das macht ein Pferd beim Reiten und im Umgang schließlich ständig. Es kann etwa einen verwahrenden von einem vorwärtstreibenden Schenkel unterscheiden. „Intelligenztraining macht Pferde schlau, denn das Gehirn ist wie ein Muskel: Je mehr man es fordert, desto leistungsfähiger wird es“, sagt die Verhaltensexpertin.

Aufgaben fürs Köpfchen bieten zudem Abwechslung. Und sie lasten auch solche Pferde aus, die sich körperlich aufgrund von Verletzungen schonen müssen. Reiter finden über das Training heraus, welcher Lerntyp ihr Pferd ist. Ist es schnell frustriert? Oder eher übermotiviert? Was hilft dem Pferd, sich besser zu konzentrieren? Training fürs Köpfchen liefert dafür wichtige Aha-Effekte. Und gemeinsame positive Lerneinheiten stärken die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Also, los geht’s.

Tipps: So lernt Ihr Pferd rechnen

Vorversuch: Eimer berühren Material: Zwei Eimer, fünf Becher in gleicher Größe und Farbe (oder Bauklötze/kleine Schüsseln), Papier und Stift zur Dokumentation, Leckerlis Aufbau: Stellen Sie zwei Eimer mit einem Meter Abstand nebeneinander auf. Markieren Sie eine Startlinie drei bis fünf Meter vor den Eimern und stellen Sie das Pferd dort auf. Start: Geben Sie ein Kommando wie „Los" und führen das Pferd Richtung Eimer. Starten Sie mittig und beeinflussen Sie die Laufrichtung des Pferds so wenig wie möglich. Der Führstrick bleibt locker.

