Trageerschöpfung oder Trageschwäche erkennen Zu schwach zum Tragen?

Eine top bemuskelte Oberlinie ist ein Zeichen für gutes Reiten. Doch was, wenn das Pferd nicht so gut da steht? Ist immer der Reiter schuld? Und woran ist zu erkennen, ob das Pferd in einem guten muskulären Zustand ist oder Defizite hat, die unter dem Sattel auf Dauer zu Problem führen können? Wie ein tragegeschwächtes Pferd aussieht und vor allem, wie es wieder fit wird, erklärt und zeigt die Pferdetherapeutin und -gesundheitstrainerin Karin Kattwinkel in diesem Video:

Video zur Trageschwäche