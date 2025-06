Unser Chefredakteur ist für jedes Kanu- und Trekkingabenteuer zu haben – am liebsten in Irland, Neuseeland oder in der Bergwelt Kanadas. Aber auch in der Heimat zieht es ihn das ganze Jahr über nach Draußen - egal ob zu Fuß, auf dem Bike, im Wasser oder im Schnee.