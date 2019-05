Reiter-Übungen für guten Sitz

Wer hätte gedacht, dass sitzen so anstrengend sein kann? Meine Beine sind am Boden nach vorne ausgestreckt, der Rücken ganz gerade. Das zieht ordentlich im unteren Rücken.

Wie am Boden, so auf dem Pferd

Was am Boden erstaunlich schwer ist, fällt mir auch auf dem Pferd nicht leicht: wirklich gerade zu sitzen. Oft bringe ich mein Gewicht auf die Oberschenkel, statt tief im Sattel zu sitzen; mein Oberkörper fällt dann zu weit nach vorne. Meine Hüfte wird so unbeweglicher und ich kann schlechter mitschwingen.

Gott sei Dank naht Hilfe: Pferdetrainer Luuk Teunissen und Fitness-Coach und Dressurreiterin Sarah Rotterdam haben gegen Reiterfehler das Programm „Fit2Ride“ entwickelt. Sie haben ähnliche Probleme? Probieren Sie die Übungen doch einfach mal aus!

