Lukas Ittenbach

Lukas ist Redakteur beim MOUNTAINBIKE Magazin und als 2001er-Jahrgang das Nesthäkchen des Teams. Was er den lieben langen Tag treibt? Vor allem Bikes testen und brandneues Material unter die Lupe nehmen. Er fuhr lange aktiv Cross-Country- und Marathon-Rennen und fühlt sich noch immer im Rennsportzirkus pudelwohl. Inzwischen jagt er aber auch gerne mal bei einem (Cross-)Triathlon oder Enduro-Rennen nach der letzten Sekunde. Denn mit der Zeit haben ihn die Kolleg*innen auf amüsanten Lunchrides mit der Freude an Enduros und E-MTBs angesteckt. Er schaut gerne über den Tellerrand, sitzt so oft es geht auf dem Bike - egal welches - und hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Auch dank einer vorwitzigen Instagram-Message an seinen jetzigen Redakteurskollegen Lukas Hoffmann im zarten Alter von 15 Jahren.