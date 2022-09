Leser reden Tacheles „Reitergewicht - was geht noch und was nicht?“

Grundsätzlich sollte man den Körperbau des Pferds sowie die Knochenstärke und Bemuskelung in die Überlegung einbeziehen. Dazu kommt, dass ein untrainierter Reiter mit einem schlechten Muskeltonus, der wie ein nasser Sack auf dem Pferd sitzt, schwerer ist als ein schwerer, gut ausgebildeter Reiter mit einem guten Tonus, der sein Körpergewicht besser verteilen und abstützen kann. Also ist klein und dünner nicht immer leichter als größer und/oder molliger. Wichtig ist weiterhin ein vernünftiger Sattel, der eine korrekte Gewichtsverteilung zulässt und ein gut ausgebildeter Grundsitz, damit das Pferd die Möglichkeit hat, seine Rückenmuskeln anzuspannenund nicht im Hohlkreuz läuft. Ich denke, es sind viele Faktoren, die die Tragkraft des Pferds beeinflussen und nicht ausschließlich das eigentliche Reitergewicht.

Anja Müller, Reittherapie-Aubek, Ausbildungsbetrieb für ganzheitliche Reitpädagogik, aus Bokel

Jessy H. aus Kassel

Sandra Lusser aus Bürglen

Wir sind auch Sportler, genau wie unsere Pferde – und dementsprechend sollen wir uns auch behandeln. Unsere Pferde bekommen super Futter- und Trainingspläne, wir rufen Spezialisten, wenn es nötig ist, und sind immer um ihr Wohl besorgt. Gleichzeitig neigen wir dazu, uns selber mit Süßigkeiten, Fast Food und der Couch eine schöne Zeit vorm Fernseher zu machen. Aber in der Reitstunde fordern wir dann Höchstleistungen. Als es nach einer Reitpause wieder ans Antrainieren ging, war das nicht nur Training für mein Pferd. Auch ich habe wieder angefangen, außerhalb des Sattels dafür zu sorgen, fit fürs Pferd zu werden. Es ist ein Teamsport, in dem beide in Form sein müssen, um gesund funktionieren zu können. Das gilt auch für Freizeitreiter.