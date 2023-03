Prof. Kathrin Schütz widmet sich in ihrer Forschung pyschologischen Themen rund um den Reitsport. Mit einer aktuellen Studie greift sie ein Thema auf, das wohl immer mal wieder für privaten Konflikt-Stoff sorgt: Pferde und Partnerschaft. "Wir möchten herausfinden, welchen Stellenwert das Pferd in der Partnerschaft hat und wie es in Sachen Eifersucht aussieht – einerseits aus der Perspektive der Reiter, andererseits aus der Perspektive der Partner", sagt Schütz. "Bei den Partnern wird zwischen denen, die selbst auch reiten und denen, die nichts mit Pferden zu tun haben, unterschieden." Ob selbst reitende Partner und Partnerinnen mehr Verständnis für das zeitaufwändige Hobby haben? Die Studienergebnisse werden es zeigen. CAVALLO berichtet, sobald diese vorliegen. Teilnehmen können Sie selbst sowie Ihr Partner/Ihre Partnerin unter dem Link zur Studie. Eine kleine Umfrage von CAVALLO zu dem Thema finden Sie zudem weiter unten – dort sehen Sie nach der Teilnahme auch, wie andere Reiterinnen und Reiter geantwortet haben.