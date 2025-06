Werner Müller-Schell ist freier Journalist, Fotograf und Buchautor und arbeitet seit mehr als zehn Jahren in der Sport- und Outdoorbranche – unter anderem für unsere Magazine GRAVELBIKE, KARL und OUTDOOR. Aufgewachsen im oberbayerischen Alpenvorland ist er begeisterter Radsportler und nimmt regelmäßig an Rennradwettbewerben teil. Inzwischen lebt er in Skandinavien und ist dort vornehmlich auf Stollenreifen und beim Wandern unterwegs.