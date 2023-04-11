Carina Mollner

Meine Leidenschaft für alte Autos und Motorsport hängt primär mit einer Person zusammen - Jim Clark. Sie denken jetzt vielleicht, was eine junge Frau (Mitte der Zwanziger) mit einem Rennfahrer zu tun hat, der seit Langem verstorben ist. Ganz einfach: Hätte es ihn nicht gegeben, hätte ich nicht das Jim-Clark-Revival-Rennen besuchen können und damit wäre die Begeisterung für brüllende Motoren und klassische Automobile wohl später oder nie entstanden. Wer weiß das schon? Wenn ich nicht gerade dieses Event besuche oder ein Automuseum durchquere, fotografiere ich fast alles, was mir vor die Linse fällt oder reise durch eine der zahlreichen schönen Städte dieser Welt.