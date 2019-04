JungeWilde Influencer in der Reiterszene

Auf einer grünen Wiese oder am Strand: Das Mädchen im flatternden Sommerkleid reckt ihre Arme hoch. Ihr Pferd steigt übermütig. So sehen Bille und Zottel von heute aus. Das Motiv ist traumhaft schön, etwas kitschig vielleicht.

Vier Onlinestars der Pferdeszene

Junge Mädchen posten solche Bilder auf ihren Instagram-Accounts, laden Videos auf Youtube hoch und sammeln so Fans. Manche von ihnen sind Stars im Web 2.0. Für jeden Beitrag bekommen sie Tausende „Likes“.

Möglicherweise werden sie irgendwann von Firmen, die Reitequipment herstellen, entdeckt und unterschreiben Werbeverträge. Und plötzlich tauchen sie auch in der realen Welt auf, geben Reitunterricht, Kurse und treten mit ihren Pferden bei Veranstaltungen auf.

Shootingstars im Netz gibt es, seitdem wir auf „Gefällt mir“ klicken können. Wie ist dieses Phänomen entstanden und warum funktioniert es so gut – auch und gerade in der Pferdeszene? Gemeinsam mit Experten und Profi-Trainern checken wir vier junge Onlinestars aus der Pferdeszene: Tanja Riedinger, Lisa Röckener, Julia Steinbrecher und Malika Mayr. Was haben sie drauf? Sind sie wirklich gute Vorbilder für ihre vielen Fans?

Jung, wild und ein bisschen crazy

Klassisches Beispiel für eine Traumkarriere im Web ist Tanja Riedinger (20) aus Friedrichshafen am Bodensee. Sie galoppiert ohne Sattel und Trense über Wiesen, macht Rückwärtssalti vom Pferderücken, läuft mit zwei wilden Mustangs und ihrer Freundin Bettina Rittler durch Frankreich und bildet Wildpferde zu Reitpferden aus.

Aber sie reitet auch Dressur und arbeitet ihr Pferd an der Hand. Leicht und spielerisch sieht das aus, aber dennoch anspruchsvoll. Riedinger postet Fotos auf Instagram und hat dort hunderttausende Follower. Offline überraschte sie mit einem tollen Auftritt auf der CAVALLO ACADEMY. Dort hat sie 2016 mit ihrer Stute Estella beim CAVALLO CUP den zweiten Platz gewonnen.

Inzwischen ist Tanja als Ausbilderin für Pferd und Reiter bekannt. Diesen Sommer tourt sie mit Arien Aguilars „Next Generation“ durch Deutschland, gibt Kurse – und wird für die CAVALLO ACADEMY am 29. Juni als Trainerin auftreten.

Aguilar sah Tanja zum ersten Mal auf der CAVALLO ACADEMY und war von ihrem natürlichen Umgang mit dem Pferd beeindruckt. Aber was er wirklich spannend fand: Dass sie zwar einen eigenen Stil hat, aber keine bestimmte Methode. „Sie hat etwas gezeigt, dass ich nicht gleich einordnen und in eine Schublade stecken konnte.“

Mit reiterlichem Background

Auch die 23-jährige Lisa Röckener aus der Nähe von Osnabrück ist ein Kind des CAVALLO CUPS. Sie holte 2016 mit ihrem Wallach Vite Valoo den dritten Platz.

Fast zeitgleich startete sie im Netz durch, verrät sie: „Kurz vor dem CAVALLO CUP habe ich meinen ersten Post auf Instagram geschrieben. Die Zahl meiner Follower stieg Schlag auf Schlag. Pro Tag kommen bis heute 100 bis 300 neue Follower dazu und jeden Tag bekomme ich mehrere Hundert Nachrichten.“

Lisa Röckener studiert Sport und Chemie auf Lehramt. Nebenher hat sie sich selbstständig gemacht und bietet Unterricht, Lehrgänge, Beritt und Showauftritte an. Dabei weiß sie, wovon sie spricht, findet Dressurausbilderin und Richterin Dr. Britta Schöffmann. „Anders als manche Influencer hat sie einen reellen reiterlichen Background. Gut finde ich, dass sie einen Trainer-C-Schein vorweisen kann. Das zeigt, dass sie sich reiterlich fortbildet.“

Röckener arbeitet vielseitig mit ihrem Hannoveraner: Sie springt im Parcours, reitet Dressur und überwindet Geländesprünge – oft auch ohne Sattel und Zaumzeug. Zudem arbeitet sie frei am Boden. „Das wirkt alles sehr harmonisch, man sieht die gute Kommunikation zwischen Pferd und Mensch“, lobt Schöffmann.

Von der Freiheit verzaubert

Was haben Tanja Riedinger und Lisa Röckener gemeinsam? Sie gehen in der Arbeit mit den Pferden ihre ganz eigenen Wege, lassen sich in Sachen Training in keine Schublade stecken und haben Spaß mit ihren Tieren. Sie trainieren gerne ohne Halfter und Strick und reiten ohne Sattel und Trense.

Scheinbar frei, natürlich und ungezwungen – so erträumen wir uns den Umgang mit unseren Pferden. Dass uns derlei schon lange fasziniert, beweisen Film- und Buchhits: von „Fury“ über „Immenhof“ bis hin zu „Bille und Zottel“.

Vorbilder haben zu wollen, ist ganz normal, sagt Prof. Clemens Schwender, Lehrbeauftragter für Medienpsychologie an der SRH Hochschule der populären Künste in Berlin: „Sich mit anderen zu vergleichen, gehört zu unserer Kommunikation.“

Gute Vorbilder für Reiter

Auch die Internetstars Malika Mayr (17) und Julia Steinbrecher (20), beide aus Bayern, lieben die freie Arbeit mit ihren Pferden. Die 17-jährige Malika trainiert ihre beiden Stuten ohne Seil und Halfter, Westernreiterin Julia lässt gerne das Kopfstück weg.

Horsemanship-Trainerin Claudia Miller hat Malika Mayr bereits live erlebt. Sie war beeindruckt, wie souverän das junge Mädchen und ihre Pferde waren, obwohl sie keine Showerfahrung hatten. „Die Pferde waren ganz auf sie konzentriert. Besser geht es nicht“, erinnert sich Miller.

Western-Ausbilderin Yvonne Gutsche hat sich Fotos und Videos von Julia Steinbrecher angesehen. „Julia reitet ihr Pferd richtig klasse“, findet sie. Ihr fällt auf, dass der Wallach immer die Nase vor der Senkrechten hat, eine schöne Dehnungshaltung zeigt und einen guten Spannungsbogen hält. Gesichtsausdruck und Ohrenspiel zeigen, dass er zufrieden und aufmerksam ist. „Toll, dass sie als erfolgreiche Reining-Reiterin Leistungssport mit Spaß verbindet“, lobt Gutsche.

Dann ist ja alles prima, oder? „Junge Menschen, die so gut mit Pferden arbeiten wie Julia Steinbrecher, können Vorbilder für andere sein“, meint Claudia Miller. „Dann finde ich es gut, wenn sie das Internet – das Medium ihrer Zeit – nutzen.“

Viele Likes für junge Reiterinnen, die nicht viel können

Dagegen kennt die Horsemanship-Trainerin auch schlechte Beispiele von jungen Reiterinnen, die in den sozialen Medien einen Riesenerfolg haben, aber eigentlich nicht viel können. Das hält sie für bedenklich.

„Im schlimmsten Fall gibt es Tausende von Likes für Fotos, auf denen Pferde gezeigt werden, die schlecht geritten sind“, sagt Journalistin und Bloggerin Liviana Jansen. Die gelernte Pferdewirtin aus der Nähe von Stuttgart postet unter „Stella­ sternstunde – Dressurpferd im Aktivstall“ auf Instagram und ärgert sich darüber, dass die Follower mancher Onlinestars täglich Bilder von durchhängenden Rücken und schleppenden Hinterbeinen sehen.

„Das Thema Blickschulung ist gerade in aller Munde. Aber das ist genau die Art von Blickschulung, die in eine völlig falsche Richtung geht“, kritisiert sie und nennt gleich ein weiteres Negativbeispiel: „Eine vierjährige Stute wird von ihrer Reiterin bereits in Traversalen und im Außengalopp vorgestellt. Ihre Follower sind begeistert.“

Hinzu kommt: Wer schlecht reitet, fragwürdige Bodenarbeitsübungen zeigt oder ohne Helm und Schuhe mit Flatterkleid übers Feld heizt, darf kein Vorbild sein, findet Jansen. Sie glaubt, dass vielen nicht bewusst ist, wie viel Verantwortung sie mit einem beliebten Account in den sozialen Medien haben.

„Vieles geht in Richtung Ostwind- Romantik“, meint auch Dr. Britta Schöffmann. „Die reiterlichen Influencer sollten sich aber ihrer Vorbildrolle bewusst sein und stärker rüberbringen, dass solche Harmonie-Momente erst durch ausdauernde und unspektakuläre Arbeit entstehen.“ Die Richterin und Trainerin wünscht sich mehr Hintergründe und Wissensvermittlung – besonders, weil die Influencer Kinder und Jugendliche zum Nachmachen anregen.

„Wer in den Medien prominent ist, wird als erfolgreich betrachtet. Weil wir alle vom Erfolg träumen, verhalten wir uns so wie die Menschen, von denen wir annehmen, dass sie erfolgreich sind“, erklärt der Medienpsychologe Prof. Clemens Schwender.

Vom Pferdemädchen zur Influencerin

Mit ihrer Prominenz in den sozialen Medien machen erfolgreiche Instagrammer und Youtuber allerdings nicht nur weitere Follower auf sich aufmerksam. Unternehmen haben erkannt, wie viel Bedeutung Online-Promis haben. So werden „Influencer“ geboren. Sie verbreiten auf ihren Kanälen Informationen zu Produkten und bekommen dafür Geld.

„Ein Großteil der Kaufentscheidungen wird über Empfehlungen durch Bekannte getroffen. Das kann man aufs Internet übertragen. Die Online-Prominenten sind für ihre Fans wie Freunde. Damit wirken sie glaubwürdiger als beispielsweise ein TV-Werbespot“, erklärt Schwender.

Auch Lisa Röckener macht Werbung für Produkte – „aber nur für die, die ich gerne mag“. Sie sagt, die Firmen bombardieren sie mit Anfragen für Werbeverträge: „Jeden Tag bekomme ich im Schnitt zwei Angebote, manchmal sind es sogar zehn.“ Das macht es ihr möglich, ihren Account professionell zu pflegen: mit Kameramann und einer weiteren Mitarbeiterin.

Nur wer fleißig ist, hat viele Follower

Erfolgreich wird ein Account auf den sozialen Medien nämlich nicht von alleine. „Man muss fleißig sein“, betont Liviana Jansen. „Wenn ich nicht täglich etwas poste, merke ich sofort, dass die Zahl meiner Follower stagniert.“ Jansen nimmt sich etwa eine Stunde am Tag Zeit, um sich um ihren Instagram-Account zu kümmern. „Das ist das Minimum“, meint sie.

Außerdem zahlt es sich aus, auch anderen Instagrammern zu folgen und an deren virtuellem Alltag teilzuhaben. „Auf Instagram ist ein Algorithmus hinterlegt, der mir mehr Präsenz bringt, wenn ich mit anderen interagiere“, stellt die Bloggerin fest.

Und wie werden potenzielle Follower auf einen Account aufmerksam? Zunächst wohl vor allem über ungewöhnliche Trainingsvideos und spannende oder besonders schöne Fotos. „Sehr bekannt bin ich durch ein Video geworden, in dem ich ohne Trense reite und verschiedene Reining-Manöver zeigte“, erzählt Julia Steinbrecher.

Malika Mayr dagegen hat anfangs nur ab und zu ein paar Pferdebilder hochgeladen. Sie hätte damals nie gedacht, dass sie einmal über 10.000 Follower haben würde. Viele der Pferdemädchen auf Instagram posten Fotos aus professionellen Shootings. Das sei schon wichtig, meint Liviana Jansen, „aber nur Hochglanz wirkt unpersönlich und wenig authentisch.“

Gibt es ein Erfolgsrezept?

Vermutlich ist aber genau das entscheidend für den Erfolg auf den Social- Media-Plattformen: authentisch zu sein. Wer es schafft, sich selbst sympathisch über seine Online-Kanäle darzustellen, gewinnt virtuelle Freunde.

Der Reiz: „Wir begegnen diesen Menschen, die wir eigentlich nicht kennen, zum Teil öfter als unseren wirklichen Freunden und erfahren Dinge über sie, die wir von unseren Freunden nicht erfahren würden“, erklärt Prof. Clemens Schwender. Das Gefühl der Vertrautheit wird dadurch verstärkt, dass wir über Instagram und Youtube einen Blick ins Private werfen können.

„Wir sehen eine Person in ihrem privaten Umfeld. Das schafft Nähe“, so Schwender. Im Gegensatz zu Nachrichtensprechern, die durch ihre korrekte Sprache und ihre Distanz zur Kamera unnahbar wirken, sprechen Youtuber ihre Follower vorgeblich persönlich an. Die empfundene Nähe allein schafft also Vertrauen.

Aber woran erkennen die Follower, ob sie es mit einer kompetenten Person zu tun haben? Dieses Gefühl wird ihnen oft gezielt untergejubelt: „Kompetenz kann durch Symbole vermittelt werden. Im Pferdebereich können das bestimmte Kleidungsstücke sein, zum Beispiel angesagte Reitstiefel. Kompetent wirkt man zudem, wenn man die Sprache der Zielgruppe verwendet“, erklärt Prof. Clemens Schwender. Wie im echten Leben kommt es aber auch auf den Ruf einer Person an, ergänzt der Medienpsychologe. Empfehlungen bringen Pluspunkte.

Zwischen Schein und Sein das Gute finden

Blenden lassen von Hochglanz-Fotos und vielen Followern sollte man sich nicht. Doch Online-Jungstars wie Tanja Rie- dinger, Lisa Röckener, Malika Mayr, Julia Steinbrecher und Liviana Jansen liefern viele ungewöhnliche Ideen.

Genau das schätzt Horseman Arien Aguilar an den „jungen Wilden“. So sehr, dass er sie an seiner Trainer-Tour „Next Generation“ aktiv teilhaben lässt (siehe Interview). „Viele meiner Schüler wollen Übungen, die sie bei ihren Stars aus dem Netz gesehen haben, nachmachen. Ich finde es gut und wichtig, wenn sie etwas Neues mit ihren Pferden ausprobieren. Denn es ist besser, etwas einfach mal zu machen, als gar nichts zu machen.“