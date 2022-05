Teilnehmer gesucht Studie zur Kolikhäufigkeit in verschiedenen Haltungsformen

Wie häufig kommen Koliken in verschiedenen Haltungsformen vor? Das soll eine Untersuchung an der HfWU Nürtingen zeigen. Pferdebesitzer, deren Pferd bereits einmal eine Kolik hatte, sind zur Teilnahme aufgerufen.

Offenstall, Boxen oder ganzjährige Weidehaltung – ob die Haltungsform einen Einfluss darauf hat, wie häufig Koliken auftreten, will Pferde-Influencerin Emilia Schlotterbeck in ihrer Bacherlorarbeit an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Nürtingen untersuchen. Die Online-Befragung richtet sich an alle Pferdebesitzer, die schon einmal mit einer Kolik bei ihrem Pferd konfrontiert waren. Mit Ihrer Teilnahme helfen Sie, Daten zu diesem interessanten Thema zu sammeln. Hier geht es direkt zur Befragung.