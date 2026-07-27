Deutsche Junioren reiten zu Gold in Hagen

Das von der Young Riders Academy präsentierte Finale der zehn besten Junioren-Mannschaften in Hagen a.T.W. bot bei strahlendem Sommerwetter beste Voraussetzungen für einen hochklassigen Mannschaftswettbewerb.

Die optimale Ausgangsposition hatten sich die deutschen Junioren bereits am Vortag erarbeitet. Alle vier Reiter waren in der ersten Mannschaftswertung fehlerfrei geblieben und hatten Deutschland an die Spitze des Klassements gebracht.

Den Auftakt im Finale machte Lennard Tillmann mit seinem 13-jährigen Van-Helsing-Sohn Veltiner. Wie bereits im ersten Umlauf blieb das Paar fehlerfrei und legte den Grundstein für einen erfolgreichen Finaltag. Tony Stormanns und RMF Cinnamo mussten am Einsprung der dreifachen Kombination einen Abwurf hinnehmen. Auch Deutschlands dritter Starter, Malte Merschformann mit Blue Water, kam mit vier Strafpunkten aus dem Parcours.

Alle Augen richteten sich schließlich auf Brianne Beerbaum. Die 16-Jährige ritt mit dem elfjährigen Kiss Me, einem Sohn des Cornet Obolensky, als letztes Paar in die Wind Gust Arena ein. Rund um den Parcours herrschte gespannte Stille, doch Beerbaum hielt dem Druck souverän stand und blieb fehlerfrei. Mit ihrer Nullrunde machte sie den Gewinn der Goldmedaille für die deutsche Mannschaft perfekt. Der Jubel bei den Teamkollegen und den zahlreichen deutschen Fans kannte keine Grenzen.

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Darüber hinaus sicherte sich Beerbaum mit ihrer zweiten fehlerfreien Runde auch den Sieg in der von Pikeur präsentierten zweiten Einzelwertung der Junioren. Damit geht sie als Führende der Gesamtwertung und eine der großen Favoritinnen in das Einzelfinale am Sonntag.

Bundestrainer Eberhard Seemann zeigte sich nach dem Titelgewinn sichtlich bewegt.