Der Fall: Wie üblich befand sich eine Herde mit vierzehn Pferden tagsüber auf einem unbeobachteten, eingezäunten Sand- und Grasplatz. Als Stallbesitzer und Helfer die Tiere abends zur Fütterung in den Stall führten, fiel auf, dass die Stute Z-Felicitas lahmte. Ihre Besitzerin entdeckte kurz darauf eine kleine, blutige Wunde am rechten Hinterbein. Sie versorgte die Verletzung vorerst. Da das Bein über Nacht stark anschwoll, zog sie am nächsten Tag einen Tierarzt hinzu. Dieser stellte eine erhebliche Schlagverletzung fest.

Ein Tritt als Verletzungsursache

Nach Ansicht der Besitzerin hatte eine andere Stute Z-Felicitas verletzt. Sie verklagte deren Besitzerin am Landgericht Kiel auf Schadensersatz für die entstandenen Tierarztkosten (4 118,23 Euro) sowie Wertminderung ihres Pferds (7 000,00 Euro). Laut Klage wurden die Pferde an diesem Tag später als gewöhnlich in den Stall geholt. Die Tiere hätten bereits zusammengedrängt im Torbereich des Paddocks gewartet. In dieser Unruhe habe die Stute der Angeklagten ausgeschlagen und Z-Felicitas am Hinterbein getroffen.