Große deutsche Traditionsgestüte sind mit dabei

Die Teilnahme am "Tag der Gestüte" ist kostenfrei. Die Anmeldung ist ab sofort ausschließlich über das Anmeldeformular unter www.tag-der-gestuete.de möglich. Plätze sind nur erhältlich, solange der Vorrat reicht – für einige Gestüte gibt es bereits eine Warteliste. Unter den teilnehmenden Gestüten sind einige der großen deutschen Traditionsgestüte, wie das in Sottrum gelegene Gestüt Fährhof oder das Gestüt Etzean als Heimat vom ehemaligen Championvererber Areion. Auch das Gestüt Brümmerhof in Soltau, als Aufzuchtstätte der Ausnahmestute Danedream bietet einen interessanten Anlaufpunkt. Stauffenberg Bloodstock, das Gestüt des aktuellen Derbysieger Fantastic Moon, veranstaltet bereits eine Woche zuvor, am 9. September 2023.