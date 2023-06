Nach dem Beginn der elften Staffel hatte es Kritik an dem Format gegeben. Am 25. Februar war das Format mit einem neuen Protagonisten-Trio gestartet: Kenzie Dysli, Uwe Weinzierl und Niklas Ludwig. Uwe Weinzierls Auftritt löste dabei heftige Kritik von Zuschauern und Profis aus der Pferdeszene aus.

The World of MagicBrush

The World of MagicBrush

Offenbar neues Format zum Thema Pferd geplant

Martin Rütter verkündete das Ende der "Pferdeprofis" auch per Video auf seinem Instagram-Kanal. Gleichzeitig kündigte er an, dass ein neues Format zum Thema Pferd geplant sei. "Ich habe aber eine richtig gute Nachricht für euch, denn natürlich bleiben wir beim Thema Pferd dran. Wir – ich will mal so sagen – haben eine ziemlich gute Idee rund um das Thema Pferd. Lasst euch überraschen, was im nächsten Jahr zu dem Thema kommt."