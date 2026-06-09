Produkttester für Pferdefutter gesucht!

Josera Help: Du suchst Unterstützung für Haut & Fell deines Pferdes – und wir Tester für unsere neuen Produkte! Kennst du das? Probleme im Fellwechsel, offene Stellen, Kriebelmücken belasten die Haut oder dein Pferd hat Ekzem? Wenn du jetzt direkt an deinen Liebling gedacht hast, dann bist du bei uns genau richtig. Denn Josera sucht Produkttester für zwei neue und innovative Spezialfutter aus dem beliebten Help Sortiment: Josera Help Omega SkinCare und Josera Help Skin&Hair Balancer.

Josera/ Köther

Josera Help Omega SkinCare ist ein Müsli, welches speziell für Pferde mit empfindlicher und anspruchsvoller Haut entwickelt wurde. Die getreide-, luzerne-, soja- und melassefreie Rezeptur ist zucker- und stärkearm und eignet sich dadurch auch für stoffwechselempfindliche Pferde. Hochverfügbare Omega-3-Fettsäuren aus Mikroalgen liefern DHA als wichtigen Baustein für eine stabile Hautbarriere. Ergänzt wird die Rezeptur durch Schwarzkümmel, Ringelblume und den pflanzlichen Komplex Josera EquiFlavin®.

Josera Help Skin&Hair Balancer ist eine Mineralergänzung, die Pferde in Phasen erhöhter Belastung von Haut, Fell und Huf unterstützt. Die Rezeptur enthält unter anderem MSM als Quelle für organischen Schwefel, Bierhefe mit wertvollen B-Vitaminen sowie ausgewählte Kräuter wie Brennnessel, Mariendistel, Löwenzahnwurzel und Weißdorn. Als mineralisierte Ergänzung kann der neue Skin & Hair Balancer das reguläre Mineralfutter ersetzen und der Haut deines Pferdes etwas Gutes perfekt abgestimmt auf das Help Omega SkinCare-Müsli.

Beide Produkte sind getreide-, luzerne-, soja- und melassefrei sowie zucker- und stärkearm formuliert. Damit eignen sie sich auch für sensible Pferde, beispielsweise mit besonderen Anforderungen an den Stoffwechsel.

Josera Ein typisches Bild, wenn Pferde unter Haut-Stress und Juckreiz leiden. Doch mit gezielter Unterstützung kann man Schweif-Scheuern vermeiden.