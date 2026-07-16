Pferdewohl: Klare Hitzeschutz-Regeln für Reitturniere gefordert - Was sagt die FN?

Pferdewohl im Fokus: Wie sollte der Turniersport künftig mit extremen Temperaturen umgehen? Während Turnierveranstalter bereits heute Turniere komplett absagen, Startzeiten anpassen oder zusätzliche Wasserstellen schaffen, fordert die Initiative R-haltenswert nun ein bundesweit einheitliches Hitzeschutz-Konzept für Reitturniere. Ziel seien verbindliche Kriterien, klare Entscheidungswege und mehr Planungssicherheit für Veranstalter, Reiter und Offizielle. Pferdesport Deutschland (FN) verweist auf bestehende Empfehlungen zum Umgang mit hohen Temperaturen.

R-haltenswert fordert verbindliche Hitzeschutz-Kriterien Nach Ansicht der Initiative reichen Einzelfallentscheidungen künftig nicht mehr aus. Aufgrund zunehmender Hitzeperioden brauche der Turniersport klare und nachvollziehbare Leitlinien, die Veranstaltern Orientierung geben und gleichzeitig das Pferdewohl in den Mittelpunkt stellen. Dabei solle nicht allein die Lufttemperatur entscheidend sein. Auch Luftfeuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, Wind, Bodenbeschaffenheit, Transport- und Wartezeiten sowie die vorhandenen Möglichkeiten zur Kühlung müssten in die Bewertung einfließen. Als mögliche wissenschaftliche Grundlage nennt die Initiative unter anderem den Heat Index oder die Wet Bulb Globe Temperature (WBGT).

Schatten, Wasser und flexible Startzeiten Darüber hinaus schlägt R-haltenswert konkrete Mindeststandards für Turnierveranstaltungen vor. Dazu gehören unter anderem:

verpflichtende Schatten- und Wasserstellen,

ausreichende Kühlmöglichkeiten,

Startzeiten in den frühen Morgen- oder Abendstunden,

Mittagspausen bei kritischer Hitzebelastung,

möglichst kurze Abreitezeiten,

pferdeschonende Siegerehrungen,

klare Kommunikationswege bei Verschiebungen oder Absagen.

Irina Orlova/ gettyimages Nach einer anstrengenden Prüfung sein Pferd duschen? Diese Möglichkeit gibt es bereits auf manchen Turnieren.

Außerdem spricht sich die Initiative dafür aus, Veranstalter wirtschaftlich besser abzusichern – etwa durch Hitzeschutz-Klauseln in Ausschreibungen oder die Prüfung eines Hitzeschutz-Fonds auf Verbandsebene. So könnten Turniere im Ernstfall verschoben oder abgesagt werden, ohne dass Vereine die finanziellen Folgen allein tragen müssten.

Verband: Pferdewohl hat höchste Priorität Auf Nachfrage von CAVALLO betont die FN, dass das Wohl der Pferde oberste Priorität habe. Bereits vor der jüngsten Hitzewelle habe der Verband verschiedene Informationen und Handlungsempfehlungen veröffentlicht, darunter ein Merkblatt zum Umgang mit hohen Temperaturen sowie ein Interview mit der Leiterin des Teams Veterinärmedizin und Tierschutz. Konkrete Planungen für neue verbindliche Hitzeschutz-Regelungen oder Änderungen bestehender Vorschriften gibt es nach Angaben der FN derzeit nicht. Der Verband stehe jedoch weiterhin im Austausch zu diesem Thema und beobachte die Entwicklungen aufmerksam.

Das empfiehlt die FN bei hohen Temperaturen In ihrem aktuellen Merkblatt gibt die FN Reitern und Veranstaltern zahlreiche praktische Hinweise für heiße Tage. Dazu gehören unter anderem:

Das solltest du tun

Transportzeiten möglichst kurz halten.

Für ausreichend Belüftung im Pferdeanhänger sorgen.

Pferde regelmäßig trinken lassen und ausreichend Wasser bereitstellen.

Schattenplätze und Waschmöglichkeiten nutzen.

Das Pferd nach Belastung großzügig mit kaltem Wasser abkühlen und das Wasser anschließend mit dem Schweißmesser abziehen.

Die Aufwärmphase verkürzen und häufiger Schrittpausen einlegen.

Die Belastung an Temperatur und Luftfeuchtigkeit anpassen.

Den Elektrolytverlust durch starkes Schwitzen ausgleichen.

Auch als Reiter ausreichend trinken und Sonnenschutz nutzen. Darauf solltest du verzichten