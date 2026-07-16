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Pferdewohl: Klare Hitzeschutz-Regeln für Reitturniere gefordert - Was sagt die FN?

Sommerhitze auf Turnieren
Hitzeschutz-Regeln gefordert – Was sagt die FN?

Heiße Sommertage stellen den Pferdesport zunehmend vor neue Herausforderungen. Die Initiative R-haltenswert fordert ein bundesweit einheitliches Hitzeschutz-Konzept für Reitturniere. Was sagt die FN?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 16.07.2026
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Porträt eines Dressurpferdes auf dem Turnier von vorne. Beine des Reiters im Steigbügel sind zu sehen.
Foto: Azaliya/ gettyimages

Pferdewohl im Fokus: Wie sollte der Turniersport künftig mit extremen Temperaturen umgehen?

Während Turnierveranstalter bereits heute Turniere komplett absagen, Startzeiten anpassen oder zusätzliche Wasserstellen schaffen, fordert die Initiative R-haltenswert nun ein bundesweit einheitliches Hitzeschutz-Konzept für Reitturniere. Ziel seien verbindliche Kriterien, klare Entscheidungswege und mehr Planungssicherheit für Veranstalter, Reiter und Offizielle. Pferdesport Deutschland (FN) verweist auf bestehende Empfehlungen zum Umgang mit hohen Temperaturen.

R-haltenswert fordert verbindliche Hitzeschutz-Kriterien

Nach Ansicht der Initiative reichen Einzelfallentscheidungen künftig nicht mehr aus. Aufgrund zunehmender Hitzeperioden brauche der Turniersport klare und nachvollziehbare Leitlinien, die Veranstaltern Orientierung geben und gleichzeitig das Pferdewohl in den Mittelpunkt stellen. Dabei solle nicht allein die Lufttemperatur entscheidend sein. Auch Luftfeuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, Wind, Bodenbeschaffenheit, Transport- und Wartezeiten sowie die vorhandenen Möglichkeiten zur Kühlung müssten in die Bewertung einfließen. Als mögliche wissenschaftliche Grundlage nennt die Initiative unter anderem den Heat Index oder die Wet Bulb Globe Temperature (WBGT).

Schatten, Wasser und flexible Startzeiten

Darüber hinaus schlägt R-haltenswert konkrete Mindeststandards für Turnierveranstaltungen vor. Dazu gehören unter anderem:

  • verpflichtende Schatten- und Wasserstellen,
  • ausreichende Kühlmöglichkeiten,
  • Startzeiten in den frühen Morgen- oder Abendstunden,
  • Mittagspausen bei kritischer Hitzebelastung,
  • möglichst kurze Abreitezeiten,
  • pferdeschonende Siegerehrungen,
  • klare Kommunikationswege bei Verschiebungen oder Absagen.
Frau in Turniershirt wäscht ihr Pferd mit Wasser und Bürste vor der Stallung
Irina Orlova/ gettyimages

Nach einer anstrengenden Prüfung sein Pferd duschen? Diese Möglichkeit gibt es bereits auf manchen Turnieren. 

Außerdem spricht sich die Initiative dafür aus, Veranstalter wirtschaftlich besser abzusichern – etwa durch Hitzeschutz-Klauseln in Ausschreibungen oder die Prüfung eines Hitzeschutz-Fonds auf Verbandsebene. So könnten Turniere im Ernstfall verschoben oder abgesagt werden, ohne dass Vereine die finanziellen Folgen allein tragen müssten.

Verband: Pferdewohl hat höchste Priorität

Auf Nachfrage von CAVALLO betont die FN, dass das Wohl der Pferde oberste Priorität habe. Bereits vor der jüngsten Hitzewelle habe der Verband verschiedene Informationen und Handlungsempfehlungen veröffentlicht, darunter ein Merkblatt zum Umgang mit hohen Temperaturen sowie ein Interview mit der Leiterin des Teams Veterinärmedizin und Tierschutz. Konkrete Planungen für neue verbindliche Hitzeschutz-Regelungen oder Änderungen bestehender Vorschriften gibt es nach Angaben der FN derzeit nicht. Der Verband stehe jedoch weiterhin im Austausch zu diesem Thema und beobachte die Entwicklungen aufmerksam.

Das empfiehlt die FN bei hohen Temperaturen

In ihrem aktuellen Merkblatt gibt die FN Reitern und Veranstaltern zahlreiche praktische Hinweise für heiße Tage. Dazu gehören unter anderem:

Das solltest du tun

  • Transportzeiten möglichst kurz halten.
  • Für ausreichend Belüftung im Pferdeanhänger sorgen.
  • Pferde regelmäßig trinken lassen und ausreichend Wasser bereitstellen.
  • Schattenplätze und Waschmöglichkeiten nutzen.
  • Das Pferd nach Belastung großzügig mit kaltem Wasser abkühlen und das Wasser anschließend mit dem Schweißmesser abziehen.
  • Die Aufwärmphase verkürzen und häufiger Schrittpausen einlegen.
  • Die Belastung an Temperatur und Luftfeuchtigkeit anpassen.
  • Den Elektrolytverlust durch starkes Schwitzen ausgleichen.
  • Auch als Reiter ausreichend trinken und Sonnenschutz nutzen.

Darauf solltest du verzichten

  • Pferde unnötig lange im Anhänger stehen lassen.
  • Transportgamaschen oder dichte Fliegendecken länger als nötig verwenden.
  • Das Pferd trotz extremer Hitze in vollem Umfang belasten.
  • Warnsignale wie starke Erschöpfung, ungewöhnlich schnelle Atmung oder Apathie ignorieren.

Diskussion dürfte weitergehen

Während die FN derzeit auf Aufklärung und Handlungsempfehlungen setzt, möchte R-haltenswert die Diskussion über verbindliche Hitzeschutz-Kriterien weiter vorantreiben. Einig sind sich beide Seiten jedoch in einem Punkt: Angesichts häufiger auftretender Hitzeperioden gewinnt das Thema im Turniersport zunehmend an Bedeutung.

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