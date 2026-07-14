WM-Kader Springen: Warum André Thieme nicht in Aachen startet

André Thieme stellt das Wohl von DSP Chakaria an erste Stelle Der Verzicht kommt nach dem Nationenpreis im schwedischen Falsterbo. Dort zeigte DSP Chakaria Unsicherheiten am Wassergraben. Nach intensiver Abwägung entschied sich André Thieme deshalb gegen einen WM-Start.

"Im Interesse meines Pferdes und der Mannschaft habe ich entschieden, auf einen Start zu verzichten. Wir wollen kein Risiko eingehen", erklärte Thieme. Das Wohl seiner Europameister-Stute habe für ihn oberste Priorität.

Marcus Ehning rückt ins WM-Team auf Durch Thiemes Rückzug wird Marcus Ehning mit Coolio Teil der vierköpfigen deutschen Spring-Mannschaft. Zuletzt wurde Ehning mit Coolio mit einer fehlerfreien Runde Zweiter im Shanghai LGCT Grand Prix über 1,60m.

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Christian Kukuk, der bei der ursprünglichen Nominierung nicht berücksichtigt worden war, reist nun gemeinsam mit seinem Olympiapferd Checker als Reserve nach Aachen und ist für das erste Warm-up-Springen startberechtigt.

Das deutsche Spring-Team für die WM in Aachen Bundestrainer Otto Becker schickt damit folgende Paare in die Mannschaftswettbewerbe:

Richard Vogel mit United Touch S

Sophie Hinners mit Iron Dames Singclair

Daniel Deußer mit Otello de Guldenboom

Marcus Ehning mit Coolio Als Reserve steht bereit:

Christian Kukuk mit Checker Heim-WM beginnt im August