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WM-Kader Springen: Warum André Thieme nicht in Aachen startet

WM-Kader Springen
Warum André Thieme nicht in Aachen startet

Wenige Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaften in Aachen muss Bundestrainer Otto Becker seine Spring-Equipe kurzfristig umbauen. André Thieme hat sich entschieden, auf einen Start mit seiner Erfolgsstute DSP Chakaria zu verzichten.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 14.07.2026
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Andre Thieme und sein Pferd DSP Chakaria über dem Sprung im Seitenprofil zum Longines FEI Jumping Nations Cup in Polen.
Foto: DeFodi Images/ gettyimages

André Thieme stellt das Wohl von DSP Chakaria an erste Stelle

Der Verzicht kommt nach dem Nationenpreis im schwedischen Falsterbo. Dort zeigte DSP Chakaria Unsicherheiten am Wassergraben. Nach intensiver Abwägung entschied sich André Thieme deshalb gegen einen WM-Start.

"Im Interesse meines Pferdes und der Mannschaft habe ich entschieden, auf einen Start zu verzichten. Wir wollen kein Risiko eingehen", erklärte Thieme. Das Wohl seiner Europameister-Stute habe für ihn oberste Priorität.

Marcus Ehning rückt ins WM-Team auf

Durch Thiemes Rückzug wird Marcus Ehning mit Coolio Teil der vierköpfigen deutschen Spring-Mannschaft. Zuletzt wurde Ehning mit Coolio mit einer fehlerfreien Runde Zweiter im Shanghai LGCT Grand Prix über 1,60m.

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Christian Kukuk, der bei der ursprünglichen Nominierung nicht berücksichtigt worden war, reist nun gemeinsam mit seinem Olympiapferd Checker als Reserve nach Aachen und ist für das erste Warm-up-Springen startberechtigt.

Das deutsche Spring-Team für die WM in Aachen

Bundestrainer Otto Becker schickt damit folgende Paare in die Mannschaftswettbewerbe:

  • Richard Vogel mit United Touch S
  • Sophie Hinners mit Iron Dames Singclair
  • Daniel Deußer mit Otello de Guldenboom
  • Marcus Ehning mit Coolio

Als Reserve steht bereit:

  • Christian Kukuk mit Checker

Heim-WM beginnt im August

Die FEI-Weltmeisterschaften finden vom 11. bis 23. August 2026 in Aachen statt. Die Springreiter kämpfen vom 18. bis 23. August um die Mannschafts- und Einzelmedaillen. Wer keine Tickets für Aachen hat, kann die Prüfungen natürlich live auf clipmyhorse.tv verfolgen.