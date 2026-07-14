WM-Kader Springen: Warum André Thieme nicht in Aachen startet

André Thieme stellt das Wohl von DSP Chakaria an erste Stelle
Der Verzicht kommt nach dem Nationenpreis im schwedischen Falsterbo. Dort zeigte DSP Chakaria Unsicherheiten am Wassergraben. Nach intensiver Abwägung entschied sich André Thieme deshalb gegen einen WM-Start.
"Im Interesse meines Pferdes und der Mannschaft habe ich entschieden, auf einen Start zu verzichten. Wir wollen kein Risiko eingehen", erklärte Thieme. Das Wohl seiner Europameister-Stute habe für ihn oberste Priorität.
Marcus Ehning rückt ins WM-Team auf
Durch Thiemes Rückzug wird Marcus Ehning mit Coolio Teil der vierköpfigen deutschen Spring-Mannschaft. Zuletzt wurde Ehning mit Coolio mit einer fehlerfreien Runde Zweiter im Shanghai LGCT Grand Prix über 1,60m.
Christian Kukuk, der bei der ursprünglichen Nominierung nicht berücksichtigt worden war, reist nun gemeinsam mit seinem Olympiapferd Checker als Reserve nach Aachen und ist für das erste Warm-up-Springen startberechtigt.
Das deutsche Spring-Team für die WM in Aachen
Bundestrainer Otto Becker schickt damit folgende Paare in die Mannschaftswettbewerbe:
- Richard Vogel mit United Touch S
- Sophie Hinners mit Iron Dames Singclair
- Daniel Deußer mit Otello de Guldenboom
- Marcus Ehning mit Coolio
Als Reserve steht bereit:
- Christian Kukuk mit Checker
Heim-WM beginnt im August
Die FEI-Weltmeisterschaften finden vom 11. bis 23. August 2026 in Aachen statt. Die Springreiter kämpfen vom 18. bis 23. August um die Mannschafts- und Einzelmedaillen. Wer keine Tickets für Aachen hat, kann die Prüfungen natürlich live auf clipmyhorse.tv verfolgen.