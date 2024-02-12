Catharina Köther
CAVALLO-Redakteurin
Meine aktuellsten Artikel:
Tee-Time für Pferde
Welchen Tee darf man Pferden geben?
Ein Überblick über die Vorteile von Tee in der Pferdefütterung, geeignete Teesorten, deren Zubereitung sowie potenzielle Risiken.
R-haltenswert eröffnet Diskurs im Pferdesport
Zwischen Hyperflexion und Selbsthaltung
Kreative Grausamkeit
FEI-Bericht enthüllt Details im Fall Cesar Parra
Superfood für Pferde
Warum sind Hagebutten so gesund für Pferde?
Dressurwelt trauert um ein Herzenspferd
Uta Gräf nimmt Abschied von Le Noir
Fußballstar im Interview
Wie Fußballer Thomas Müller aufs Pferd kam
Reiten für einen guten Zweck
Agria Ride unterstützt Pferde in Not
Französisches Sattlerhandwerk zum Anfassen
Antarès eröffnet ersten Showroom in Deutschland
Chef der Spanischen Hofreitschule Wien gefeuert!
„Produktivität der Pferde messen?“
Equine Infektiöse Anämie
Entwarnung: Letzter EIA-Verdacht nicht bestätigt
Pferde scheren: Darauf müssen Reiter achten
Pferde scheren - Ja oder Nein?
Höhere Strafen ab 2026
FN verschärft Sanktionen bei Pferdemissbrauch
Pferdedecken: Auswahl-Kriterien, Passform, Pflege
Gut aufgelegt
Finanzkrise und Polizeieinsatz
Pferde weg: Springreiter Pius Schwizer suspendiert
Erster Fall von EIA bestätigt
Tödliche Blutarmut bei Pferd in Baden-Württemberg
FEI fällt eine Entscheidung
Olympiareiter Cesar Parra für 15 Jahre gesperrt
Sperre wegen Tierquälerei offiziell beendet
Charlotte Dujardin wieder siegreich im Sattel!
Reithelme im Härtetest
Test: Reithelme im Sicherheits-Check
FN-Panel in Warendorf über pferdegerechtes Reiten
FN-Diskussionsrunde: Schluss mit Rollkur-Dressur?
Nach Tierschutz-Eklat und Sperre
Andreas Helgstrand ist zurück im EM-Team!
Mehr als Ohren und Augen
Neue Studie entschlüsselt Pferdemimik
Reiten lernen: Grundlagen für Einsteiger
Das müssen Reitanfänger wissen
Übergänge richtig reiten - Die besten Tipps
Fließende Übergänge reiten
Kritik am modernen Reitsport
Moderatorin Annica Hansen verlässt CHIO Aachen
Pferde und Kinder