Catharina Köther, Redakteurin CAVALLO Magazin

Catharina Köther

CAVALLO-Redakteurin

Meine aktuellsten Artikel:

Ein Pferd riecht an einer Teetasse, die man ihm hinhält.
Tee-Time für Pferde

Welchen Tee darf man Pferden geben?

Ein Überblick über die Vorteile von Tee in der Pferdefütterung, geeignete Teesorten, deren Zubereitung sowie potenzielle Risiken.
Fütterung
Reiter Turnier Rollkur Dressur
R-haltenswert eröffnet Diskurs im Pferdesport

Zwischen Hyperflexion und Selbsthaltung

News
Cesar Parra im Dressurviereck zum Festival of Champions
Kreative Grausamkeit

FEI-Bericht enthüllt Details im Fall Cesar Parra

News
Reife Hagebutten am Strauch
Superfood für Pferde

Warum sind Hagebutten so gesund für Pferde?

Fütterung
Uta Gräf mit schwarzem Pferd auf einer Wiese im lockeren Trab
Dressurwelt trauert um ein Herzenspferd

Uta Gräf nimmt Abschied von Le Noir

News
Thomas Müller und sein Kollege Wadenspanner
Fußballstar im Interview

Wie Fußballer Thomas Müller aufs Pferd kam

News
Eine junge Frau mit Reithelm hält ihr aufgetrenstes Pferd im Grünen.
Reiten für einen guten Zweck

Agria Ride unterstützt Pferde in Not

News
Showroom von Antarès Sellier Frankreich
Französisches Sattlerhandwerk zum Anfassen

Antarès eröffnet ersten Showroom in Deutschland

News
Eine Pflegerin der Spanischen Hofreitschule trenst einen Lipizzaner vor seiner Box auf.
Chef der Spanischen Hofreitschule Wien gefeuert!

„Produktivität der Pferde messen?“

News
Schwarzes Pferd mit Abzeichen am Kopf von hinten vor einem Baum.
Equine Infektiöse Anämie

Entwarnung: Letzter EIA-Verdacht nicht bestätigt

News
Schermaschine Cutli von Lister
Pferde scheren: Darauf müssen Reiter achten

Pferde scheren - Ja oder Nein?

Pferdezubehör
Ein eingeflochtener Dunkelfuchs mit Kandare
Höhere Strafen ab 2026

FN verschärft Sanktionen bei Pferdemissbrauch

News
CAVALLO Pferdedecken-Spezial, 3 Pferde im Herbst, zwei mit Decken und eins ohne mit Winterfell
Pferdedecken: Auswahl-Kriterien, Passform, Pflege

Gut aufgelegt

Pferdezubehör
Pius Schwizer auf Just Special VK über einem Hindernis im Parcours während des Longines FEI Jumping World Cup in Amsterdam 2024.
Finanzkrise und Polizeieinsatz

Pferde weg: Springreiter Pius Schwizer suspendiert

News
Ein Pferd eingedeckt in seiner Pferdebox
Erster Fall von EIA bestätigt

Tödliche Blutarmut bei Pferd in Baden-Württemberg

News
Cesar Parra beim FEI Grand Prix in New Jersey 2014.
FEI fällt eine Entscheidung

Olympiareiter Cesar Parra für 15 Jahre gesperrt

News
Charlotte Dujardin lobt ihr Pferd nach der Dressur-Prüfung zu den Europameisterschaften 2023
Sperre wegen Tierquälerei offiziell beendet

Charlotte Dujardin wieder siegreich im Sattel!

News
Peter Schaudt befestigt einen Seilzug am Hinterteil des Helms
Reithelme im Härtetest

Test: Reithelme im Sicherheits-Check

Reiterzubehör
Ein Reiter mit einem jungen Schimmel auf dem Reitplatz beim Training
FN-Panel in Warendorf über pferdegerechtes Reiten

FN-Diskussionsrunde: Schluss mit Rollkur-Dressur?

News
FEI European Championships Dressage 2023 - Andreas Helgstrand mit Jovian in der Dressurprüfung im Seitenprofil
Nach Tierschutz-Eklat und Sperre

Andreas Helgstrand ist zurück im EM-Team!

News
Nahaufnahme von einem Auge eines Schimmels mit Reflektion
Mehr als Ohren und Augen

Neue Studie entschlüsselt Pferdemimik

News
Reiten lernen Teil 3
Reiten lernen: Grundlagen für Einsteiger

Das müssen Reitanfänger wissen

Reiten
Eine junge Frau beim Training auf Kandare mit ihrem Schimmel
Übergänge richtig reiten - Die besten Tipps

Fließende Übergänge reiten

Reiten
Annica Hansen bei der CHIO Media Night 2023 in Aachen
Kritik am modernen Reitsport

Moderatorin Annica Hansen verlässt CHIO Aachen

News
Kinder beim Ponyreiten in der Gruppe
Pferde und Kinder

Pferde-ABC: 8 spannende Fakten für Kinder

Reiterwissen
