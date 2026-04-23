Reitsport unter Druck: PETA-Anzeige nach erneuter Pferde-Misshandlung

Laut der Tierschutzorganisation PETA soll die 29-Jährige Springreiterin Alessandra Reisch ihr Pferd bei mehreren Turnieren wiederholt mit der Gerte geschlagen haben. Videoaufnahmen sollen die Vorfälle dokumentieren.

Vorfälle bei Turnieren in Spanien und Deutschland Nach Angaben von PETA ereigneten sich die mutmaßlichen Szenen unter anderem bei der "Sunshine Tour" in Spanien im Januar und Februar sowie bei einem Wettbewerb im September 2025 nahe München. Bereits Anfang März wurde Anzeige bei der Staatsanwaltschaft München II erstattet. Die deutschen Behörden können jedoch nur den Vorfall verfolgen, der sich auf deutschem Boden abgespielt haben soll. Für die Ereignisse in Spanien wäre die dortige Justiz zuständig.

Veterinäramt eingeschaltet: Verbände prüfen Fall Auch das Kreisveterinäramt Unterallgäu wurde informiert, da die Reiterin offenbar in der Gegend einen Pferdehof betreibt. PETA fordert ein mögliches Tierhalte- und Betreuungsverbot. Zudem wurden nationale und internationale Reitsportverbände u.a. die FEI eingeschaltet, die eine Prüfung angekündigt haben. Auch der Verband Pferdesport Deutschland (ehemals FN) nimmt sich dem Thema an und wird eine Prüfung durchführen.

Welche Erfolge hatte die Springreiterin bisher? Alessandra Reich hat zahlreiche internationale Erfolge erzielt, darunter den Gewinn der Bronzemedaille mit der österreichischen Equipe bei der Europameisterschaft in Mailand im Jahr 2023. Zu ihren Höhepunkten zählen Siege im Finale der Youngster-Tour in München 2023, ein 3. Platz beim CSIO5* in St. Gallen und starke Leistungen beim German Masters in Stuttgart.

Davide Mombelli - Corbis/ gettyimages Team-Bronze für Österreich zu den Europameisterschaften 2023 in Mailand: Gerfried Puck, Katharina Rhomberg, Angelika May, Max Kuhner und Alessandra Reich (v.l.).