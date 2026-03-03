Krieg im Nahen Osten trifft Reitsport: Auftakt zur Global Champions Tour in Katar abgesagt

Global Champions Tour in Doha abgesagt Die Auftaktetappe der Global Champions Tour in Doha ist abgesagt worden. Wie die Veranstalter und die FEI am Montagnachmittag mitteilten, sei die Entscheidung nach sorgfältiger Prüfung der aktuellen Luftraumbeschränkungen, der Reisebedingungen und der betrieblichen Einschränkungen getroffen worden. Die Sicherheit und das Wohlergehen aller Beteiligten hätten "absolute Priorität".

Drohnen über dem Turniergelände Hintergrund der Absage sind die aktuellen Kriegsgeschehnisse im Nahen Osten. Über dem Turniergelände in Doha fliegen Drohnen, teilweise sind Explosionen zu hören. Die Reitanlage mit ihren Stallungen liegt offenbar in der Einflugschneise unbemannter Flugkörper in Richtung einer nahegelegenen Militärbasis.

Das Sportliche ist damit vollständig in den Hintergrund gerückt. Zahlreiche internationale Spitzenreiter konnten aufgrund der Luftraumsperrungen nicht anreisen. Mehrere Flüge wurden gestrichen, ein Transportflugzeug mit Pferden blieb in Lüttich am Boden, andere Maschinen mussten umkehren.

Pferde und Pfleger sitzen fest Besonders angespannt ist die Lage für die Pflegerinnen und Pfleger sowie die Pferde, die sich bereits vor Ort befinden und derzeit nicht ausreisen können. Betroffen sind unter anderem Teams von Janne Friederike Meyer-Zimmermann, Christian Ahlmann, Philipp Weishaupt und Hans-Dieter Dreher. Die Reiter selbst befinden sich in Deutschland, ihre Mitarbeiter und Pferde jedoch in Katar.

Meyer-Zimmermann sprach von einer "sehr schwierigen Situation für alle". Man stehe in ständigem Kontakt mit den Mitarbeitern vor Ort. Derzeit gehe es Mensch und Tier den Umständen entsprechend gut, doch wann eine Ausreise über den Luftweg wieder möglich sein wird, sei völlig unklar.

"Wir hoffen, dass nichts passiert" Auch Bundestrainer Otto Becker zeigt sich tief besorgt. Die Pfleger hörten immer wieder Explosionen, die Anspannung sei groß. Neben der akuten Gefährdung treibt viele Aktive auch die Frage um, wie stark die außergewöhnliche Situation die sensiblen Sportpferde psychisch belastet.