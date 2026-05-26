Vollgas mit Fideo

Backstage bei der Pferdeshow CAVALLUNA: In der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle herrscht konzentrierte Betriebsamkeit. Pferde werden für ihren Auftritt vorbereitet, Equipment sortiert, Stimmen hallen durch die Gänge. Mitten in der noch leeren Arena: Fideo. Tiefschwarz, geschniegelt, mit einer Präsenz, die den kompletten Raum füllt. Der PRE-Hengst steht ganz ruhig da, stolz, fast wie eine Statue. "Er weiß, dass er schön ist", sagt Pferdetrainerin Kenzie Dysli und lacht. Auf ihr Signal hin steigt Fideo, verharrt scheinbar mühelos in der Luft, bis Kenzie ihn sanft wieder zurück auf den Boden holt – als gäbe es nichts Leichteres auf dieser Welt. Dass der imposante Hengst einst kaum händelbar war, erscheint in diesem Augenblick unvorstellbar.

Kenzie hatte eine klare Vorstellung Der Weg dorthin begann vor rund zehn Jahren in Spanien. Kenzie war auf der Suche nach einem neuen Pferd für ihr Show-Team und hatte eine klare Vorstellung: ein goldfarbenes, kräftiges Pferd, das ins Auge fällt. Stattdessen begegnete sie einem schwarzen, ganz schmächtigen Hengst – angebunden über mehrere Ringe an der Wand, damit man ihn aus sicherer Entfernung aus der Box holen konnte.

Rädlein Kenzie Dysli lässt den 12-jährigen PRE-Hengst Fideo steigen – ein Moment voller Kraft, Vertrauen und feiner Kommunikation.

Denn Fideo war alles andere als einfach. Unangebunden sprang er wild durch die Box, schlug mit den Vorderbeinen aus und ließ niemanden an sich heran. Der Züchter riet Kenzie ab. Dieser dreijährige PRE sei sehr schwierig im Umgang. Doch genau dieser Außenseiter weckte etwas in ihr. Es war ein Gefühl, ausgelöst durch seinen Blick. "Irgendwie hat er mich total fasziniert", erinnert sich die 34-Jährige.

Trotz aller Warnungen entschied sich Kenzie für ihn. Sein offizieller Name: Importante Cap III. Doch schnell war klar: Dieser Name passt nicht. Kenzie nannte ihn Fideo – spanisch für "Nudel". "Ein Spitzname für jemanden, der dünn und schlaksig ist", erklärt sie.

Der Start auf Kenzies Hacienda Buena Suerte in Andalusien verlief zunächst alles andere als leicht. Auch im neuen Zuhause ließ sich Fideo kaum anfassen. Ein Halfter anzulegen war nahezu unmöglich – der Hengst wich aus. Rückblickend ist Kenzie überzeugt: "Ich glaube nicht, dass er jemals schlecht behandelt worden war. Er war einfach ein Pferd, das deutlich mehr Zeit brauchte als andere."

Rädlein Ausbilderin und Show-Star Kenzie Dysli mit ihrem Fideo



Also begann sie bei Null – mit viel Geduld, klaren Strukturen und der Bereitschaft, sich wirklich auf dieses Pferd einzulassen. Und so wurde Fideo Teil ihres Jungpferde-Online-Intensivseminars. "Mit ihm konnte ich Schritt für Schritt zeigen, wie ich mit herausfordernden Pferden arbeite", sagt Kenzie.

Intensiv, emotional und extrem Schnell wurde dabei deutlich, dass Fideo anders lernt als viele andere Pferde: intensiver, emotionaler, oft extremer. Neue Situationen quittierte er zunächst mit heftigen Reaktionen. Beim Gelassenheitstraining etwa löste eine am Boden liegende Plane Hysterie, Empörung und enorme Spannung in ihm aus. Er wich aus, stampfte mit den Vorderhufen und schnappte nach Kenzie, statt sich der Plane zu nähern. Doch so schnell, wie er sich aufregen konnte, begann er auch zu verstehen. Auf diese intensiven ersten Momente folgte meist eine überraschende Klarheit. "Fideo ist sehr schlau", sagt Kenzie. Hatte er eine Aufgabe einmal begriffen, setzte er sie oft schon am nächsten Tag mit beeindruckender Präzision um.

"Dieses Muster ist bis heute geblieben", berichtet die Pferdetrainerin. "Der Weg dorthin ist oft herausfordernd, aber das Ergebnis umso beeindruckender." Für Kenzie bedeutete das vor allem eines beim Training mit Fideo: Ruhe bewahren, nicht vorschnell handeln und dem Prozess vertrauen.

Mit der Zeit brachte sie ihm alles für ihre Shows bei: von Lektionen am Boden wie dem Spanischen Schritt, dem Springen von links nach rechts sowie dem Steigen über die Freiarbeit – allein wie in der Gruppe – bis hin zu gerittenen Lektionen auf Grand-Prix-Niveau. "Bei allem zeigt er eine enorme Leistungsbereitschaft", sagt Kenzie.

Rädlein Pflege für den Showstar.

Kein Wunder also, dass der wunderschöne Hengst vielseitig eingesetzt wird – in Shows wie CAVALLUNA, bei Filmdrehs – etwa im Kinofilm "Ponyherz" oder der RTL-Serie "Sisi" – oder auf dem Mode-Laufsteg in einer Kathedrale sowie einem Model-Auftritt mit Sportwagen. Fideo scheint es zu genießen, im Mittelpunkt zu stehen.

Der Hengst geht oft über seine Grenzen hinaus Diese große Leistungsbereitschaft ist jedoch auch eine Herausforderung. "Fideo gibt immer alles – oft über seine Grenzen hinaus", berichtet Kenzie. Gerade bei Filmdrehs hat sie durch ihn gelernt, noch genauer hinzuschauen und zu beurteilen, wie es dem Pferd gerade geht, Verantwortung zu übernehmen und rechtzeitig Pausen einzulegen. Denn ein klares Stopp-Signal sendet Fideo nicht. Umso wichtiger ist es, den Moment zu erkennen, an dem ein Pferd zwar noch leisten kann, es aber nicht mehr sollte. "Mit einem Pferd wie Fideo zu arbeiten, bedeutet, auch sich selbst ständig weiterzuentwickeln", sagt Kenzie.

Bemerkenswert ist auch die Kombination aus Temperament und innerer Stabilität. "Nach außen zeigt er sich ausdrucksstark, präsent und voller Energie", beschreibt Kenzie. "Doch im Kern bleibt er ruhig, denkt mit, ist kontrolliert und jederzeit ansprechbar."

Ein ganz besonderes Ereignis, an das Kenzie bis heute gerne zurückdenkt, war ein Speed Trail bei der Equitana Open Air 2021 in Neuss – ohne Zaumzeug, nur mit Halsring geritten. "Fideo hatte zu diesem Zeitpunkt noch keinerlei Erfahrung in der Working Equitation. Das war sein erster Parcours", erzählt sie. "Aber er hat es auf Anhieb großartig gemacht und war immer bei mir." Aus diesem Erlebnis entwickelte Kenzie später sogar eine eigene Shownummer für die Hop Top Show der Equitana in Essen.

Am wohlsten fühlt sich Fideo in Live-Shows gemeinsam mit Kenzies anderen Pferden. Eine feste Rolle im Team zu haben, scheint ihm besonders zu liegen. Gleichzeitig bleibt er auch hier ein echter Charakterkopf.

Rädlein Fideos Flechtfrisur.

"Er fordert Aufmerksamkeit und testet stets seine Grenzen", sagt Kenzie. Das verlangt höchste Konzentration – und manchmal sprichwörtlich Augen im Hinterkopf. "Solange ich den Fokus bei ihm habe, ist alles gut. Aber sobald ich abgelenkt bin, pöbelt er gerne mit den anderen Pferden", erzählt sie. "Um das zu verhindern, muss ich stets die richtige Balance zwischen Raum geben und klaren Grenzen aufzeigen finden."

Auch im Umgang mit Menschen zeigt sich sein temperamentvolles Wesen. Am Boden muss Kenzie aufpassen, dass Fideo nicht zu nah aufrückt und nach ihr schnappt. "Er ist definitiv kein Kuschelpferd."

Fideos Gesundheit ist herausfordernd Neben seinem Charakter bringt Fideo auch gesundheitliche Herausforderungen mit. Sein Equines Asthma erfordert ein intensives Management mit Inhalationen, angepasster Fütterung und viel Aufmerksamkeit für Umweltfaktoren wie die richtige Einstreu. "Meine Helferin sagt immer, dass Fideo genauso viel Arbeit macht, wie die sechs Pferde von meinem Verlobten Laury zusammen", erzählt Kenzie und lacht.

Rädlein Backstage bei CAVALLUNA: Kenzie und Fideo genießen die warmen Sonnenstrahlen.

Zusätzlich macht Fideo eine chronische Piroplasmose, eine durch Zecken übertragene parasitäre Erkrankung, anfälliger. Showeinsätze müssen daher sorgfältig geplant werden – nicht alles ist für ihn möglich. Umso wichtiger ist die enge Verbindung zwischen Pferd und Mensch. Kenzie kennt Fideo genau, nimmt feinste Veränderungen wahr und kann oft schon sehr früh einschätzen, wenn etwas nicht stimmt. Diese Intuition ist gerade im Hinblick auf seine Gesundheit von unschätzbarem Wert.