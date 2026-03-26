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Fliegenmasken im Test: Welches Modell ist am besten?

Maskenball im Pferdestall
Fliegenmasken im CAVALLO Praxistest

Es ist wieder Zeit – für Fliegenmasken. Wir haben verschiedene aktuelle Modelle getestet. Wie gut lassen sie sich anziehen? Und wie sitzen sie am Pferdekopf?

ArtikeldatumZuletzt aktualisiert am 26.03.2026
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CAVALLO Fliegenmasken im Test
Foto: Thomas Hartig

Sobald im Frühjahr die Temperaturen steigen, kehren auch Fliegen, Mücken und andere kleine Plagegeister zurück. Für viele Reiter beginnt damit wieder die Suche nach dem optimalen Schutz für ihr Pferd. Besonders Fliegenmasken stehen jetzt hoch im Kurs. Doch nicht jede Maske hält, was sie verspricht. Entscheidend ist vor allem die Passform am Kopf, denn sitzt die Maske nicht korrekt, finden Fliegen schnell ihren Weg unter den Stoff und der gewünschte Schutz bleibt aus.

Wir haben deshalb mehrere Fliegenmasken an unterschiedlichen Pferden getestet und genau hingeschaut: Wie gut passen sie? Wo entstehen Lücken? Wie komfortabel sind sie im Alltag? Neugierig, welche Modelle unsere Redaktion überzeugen konnten?