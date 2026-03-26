Fliegenmasken im Test: Welches Modell ist am besten?

Sobald im Frühjahr die Temperaturen steigen, kehren auch Fliegen, Mücken und andere kleine Plagegeister zurück. Für viele Reiter beginnt damit wieder die Suche nach dem optimalen Schutz für ihr Pferd. Besonders Fliegenmasken stehen jetzt hoch im Kurs. Doch nicht jede Maske hält, was sie verspricht. Entscheidend ist vor allem die Passform am Kopf, denn sitzt die Maske nicht korrekt, finden Fliegen schnell ihren Weg unter den Stoff und der gewünschte Schutz bleibt aus.