R-haltenswert begleitet WM in Aachen mit Expertenteam vor Ort und Einordnung auf YouTube

Die Initiative R-haltenswert will die WM in Aachen 2026 mit einem eigenen Projekt begleiten – als "konstruktiven Beitrag" zur Weiterentwicklung des Pferdesports. Die Initiative will ethische Standards und Nachhaltigkeit im Pferdesport fördern und war bereits auf großen Turnierveranstaltungen vor Ort. Unter dem Titel "Das Pferd. Der Sport. Die Zukunft." soll nun während des Championats sichtbar werden, wie heute über Leistung, Verantwortung, Pferdewohl und Zukunftsfähigkeit gesprochen wird – und wie sich Pferdewohl im Turniergeschehen nachvollziehbar, besprechbar und überprüfbar machen lässt.

Beitrag zur Weiterentwicklung der Sports Die Initiative wird die World Championships 2026 in Aachen mit einer aus Experten verschiedenster Bereiche zusammengesetzten Projektgruppe begleiten. Das Championat werde eines der sichtbarsten Ereignisse des internationalen Pferdesports und sei für R-haltenswert deshalb mehr als ein sportlicher Höhepunkt. "Aachen wird weltweit Aufmerksamkeit erzeugen", sagt Viktoria Auracher von R-haltenswert. "Wir möchten diese Weltmeisterschaften offen und mit großer Vorfreude begleiten. Gleichzeitig wollen wir zusätzliche Hintergründe liefern, Entwicklungen einordnen und unterschiedliche fachliche Perspektiven miteinander ins Gespräch bringen."

Unabhängig – und trotzdem im Dialog R-haltenswert betont, dass es nicht um die Fokussierung auf Einzelpersonen gehe, sondern um eine sachliche Auseinandersetzung mit Bildern, Mustern und Fragen, die für die Zukunft des Pferdesports relevant sind. Ziel sei es, Pferdewohl und Fairness zu fördern – Werte, "für die der Pferdesport jahrzehntelang stand", so André Hascher von R-haltenswert.

Die Begleitung erfolge dabei eigenständig und unabhängig vom Veranstalter und den Dachverbänden. Gleichzeitig suche R-haltenswert den Dialog: Man sei "seit jeher im Dialog mit den Dachverbänden und jederzeit bereit gemeinsam weitere Schritte zu gehen, sofern dies der Zweckerreichung, insbesondere der Förderung des Pferdewohls dient", so Hascher.

YouTube-Reihe als Teil des Projekts: Live-Sendungen mit Einordnung Ein Baustein der Aachen-Begleitung ist nun konkret benannt: R-haltenswert startet gemeinsam mit Fair zum Pferd / Dressur-Studien eine kostenfreie Begleit-Berichterstattung auf YouTube. Geplant sind mehrere Live-Sendungen unter dem Titel "Das Pferd. Der Sport. Die Zukunft", die sportliche Zusammenfassungen mit Gesprächen und fachlicher Einordnung verbinden sollen – auch zu Themen wie Ausbildung, Regelwerke, Verantwortung und öffentliche Wahrnehmung.