Reit-WM in Aachen 2026: Programm, deutsche Starter, Tickets

Sechs Welt- und neun Europameisterschaften wurden bereits im traditionsreichen Allianz Park in der Aachener Soers ausgetragen. Hier sind Reiterinnen, Reiter und ihre Pferde zu Legenden geworden – unvergessen bleiben die Weltreiterspiele 2006, die als eines der großartigsten Championate der Pferdesportgeschichte gelten und Millionen Menschen weltweit begeisterten.

ALRV/Michael Strauch Bei den FEI World Championships werden ca. 500.000 Besucher erwartet.

Vorfreude auf die FEI World Championships 2026 in Aachen Bald heißt es wieder "welcome home" für den internationalen Pferdesport. Viele Aktive träumen von einer Teilnahme, darunter der amtierende Europameister und derzeit erfolgreichste deutsche Springreiter Richard Vogel: "Das wäre ein Erlebnis, das man sein Leben lang nicht mehr vergisst." Vogels Traum wird sich bald erfüllen: Er steht auf der Starterliste im Springen. Auch Voltigiererinnen, Voltigierer und Para-Dressurreiterinnen und -reiter dürfen sich auf ein besonderes Ambiente freuen: Ihre Entscheidungen werden im eigens überdachten Stadion 3 vor großer Kulisse ausgetragen. "Es ist uns ein besonderes Anliegen, die Para-Sportlerinnen und -Sportler mitten im Herzen des Events zu integrieren", betont Birgit Rosenberg, Sportchefin des CHIO Aachen. 13 Tage lang erwartet die Sportwelt ein vielfältiges Programm und hoffentlich Weltklasse-Leistungen, die Werbung für den Pferdesport machen.

ALRV/Richard Steindl Richard Vogel würde so auch gerne im August jubeln. Er ist Teil des deutschen Springteams.

WM-Ausblick: Welche Reiter und Pferde starten? Hier die WM-Teams in Aachen 2026 für Deutschland:

Dressur: Starter und Ausfälle Bundestrainerin Monica Theodorescu muss auf verschiedene Kandidaten verzichten: Ingrid Klimke/Vayron und Katharina Hemmer/Denoix PCH fielen vor den Deutschen Meisterschaften in Balve aus. Charlott-Maria Schürmann, nach Bronze im Grand Prix Special in Balve im Fokus, konnte wegen einer Verletzung ihrer Stute bei der letzten Sichtungsprüfung nicht starten. Für sie rückte Raphael Netz mit Great Escape Camelot (Bronze in der Grand Prix Kür in Balve) nach. Jessica von Bredow-Werndl sagte eine Teilnahme mit Times Kismet ab.

Das WM-Team Dressur in Aachen:

Katharina Hemmer/Denoix PCH

Frederic Wandres/Bluetooth OLD

Isabell Werth/Wendy de Fontaine

Raphael Netz/Great Escape Camelot Springen: Starter und Reserve Im Springreiten dienen Nationenpreise auf Fünf-Sterne-Niveau als Sichtung. In St. Gallen und La Baule blieben André Thieme/DSP Chakaria und Sophie Hinners/Singclair fehlerfrei. In Rotterdam waren Richard Vogel/Cloudio das einzige deutsche Paar mit fehlerfreien Ritten in beiden Wertungen. Vier Pferd-Reiter-Paare stehen nun für die WM auf der Starterliste. In der Reserve: Olympiasieger Christian Kukuk.

Das WM-Team Springen in Aachen:

Daniel Deußer/Otello de Guldenboom

Sophie Hinners/Iron Dames Singclair

Richard Vogel/United Touch S

Marcus Ehning/Coolio

Christian Kukuk/Checker (Reserve)

CHIO Aachen / Jasmin Metzner Marcus Ehning, hier ebenfalls in Aachen bei der Siegerehrung des CHIO.

Vielseitigkeit: Individuelle Sichtungswege Mindestens zwei Starts mit erfolgsversprechendem Ergebnis in CCI4*/CCI5* sind Pflicht. Empfohlen sind außerdem die deutschen 4*-Prüfungen, da dort das Trainerteam vor Ort ist und sich ein Bild machen kann. Nach der DM in Luhmühlen hatte die AG Spitzensport des Vielseitigkeitsausschusses von Pferdesport Deutschland bereits die Longlist aufgestellt, nun steht das Team:

Das WM-Team Vielseitigkeit in Aachen:

Malin Hansen-Hotopp/Carlitos Quidditch K

Michael Jung/fischer Chipmunk FRH

Julia Krajewski/Uelzener’s Nickel

Libussa Lübbeke/Caramia

Christoph Wahler/D’Accord FRH

ALRV/Arnd Bronkhorst Die Geländeprüfungen bei der FEI Weltmeisterschaft versprechen spannend zu werden.

Para-Dressur: Das Team von Silke Fütterer-Sommer Das Para-Turnier Ende Juni in Stadl-Paura bildete die letzte Möglichkeit für die Para-Dressur-Paare, sich für die WM zu empfehlen. Danach stellt Bundestrainerin Silke Fütterer-Sommer gemeinsam mit dem Beirat ihr Team für Aachen.

Das WM-Team Para-Dressur in Aachen:

Heidemarie Dresing/Poesie

Regine Mispelkamp/Pramwaldhof's Bayala

Helen Brandt / Vulkan Vegas IB

Vulkan Vegas IB Anna-Lena Niehues/Vive L'amour

ALRV/Jasmin Metzner Heidemarie Dresing gehört zu den Medaillenkandidatinnen.

Voltigieren: Die Teilnehmer und Teams Bei den Voltigierern wurden bereits Mitte Juni die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nominiert. Die fixen Starter für Aachen:

WM-Damen Voltigieren in Aachen:

Alice Layher/FBW Candy, Longenführer Daniel Zembrot (Reserve: Nugat, Michelle Kung)

Kathrin Meyer/Capitain Claus OLD, Longenführerin Gesa Bührig

Annemie Szemes/Rubinio, Longenführerin Nina Vorberg WM-Herren Voltigieren in Aachen:

Thomas Brüsewitz/Belistano Hf, Longenführerin Alexandra Knauf

Leon Hüsgen/Rockemotion NRW, Longenführerin Nina Vorberg

Bela Lehnen/Max, Sarah Krauß, Formel 1 DC, Longenführerinnen Alexandra Knauf/Sarah Krauß Pas de Deux:

Kimberly Hyks/Jannik Heiland und Crashkurs, Longenführerin Andrea Harwardt

Philine Lindhorst/Cjell Aaron Richert mit Chagall, Longenführerin Andrea Lindhorst WM-Teams Voltigieren:

Team NORKA Automation VV Köln-Dünnwald I/Ecuador, Reserve: Fantomas, Longenführerin Alexandra Knauf Fahren Vierspänner: Mareike Meier

Rene Poensgen

Anna Sandmann

Christoph Sandmann

Georg von Stein Zeitplan der Weltmeisterschaft in Aachen Der Zeitplan reicht vom 11. bis 23. August 2026 und umfasst alle Disziplinen. Das detaillierte Programm gibt es hier als CAVALLO-Übersicht zum Download:

Die Eröffnungsfeier findet am 11. August abends statt, die Abschlussfeier am 23. August mit allen Goldmedaillengewinnern.

CAVALLO vor Ort: Redaktionsteam bei der WM Deutschlands meistverkauftes Reitsport-Magazin (laut IVW Q1/2026) ist bei der WM in Aachen präsent. Die Redakteurinnen sind u.a. am Oldtimer-Truck des Stallbauunternehmens Röwer & Rüb direkt am Abreiteplatz der Springreiter anzutreffen. Ein Besuch lohnt sich!

Die Stadt Aachen feiert den Pferdesport Im August wird die Begeisterung für den Pferdesport die ganze Stadt erfassen. Die Innenstadt bietet Konzertveranstaltungen, tägliche WM-Shows mit Ehrung der Medaillengewinner, Ausstellungen und einen Foodcourt mit Public Viewing. WM-Feeling pur!

Tickets und praktische Hinweise zur WM 2026 in Aachen Tickets sind online im Ticketshop, telefonisch unter 0241-9171111 oder in der Geschäftsstelle des Aachen-Laurensberger Rennvereins erhältlich. TIPP: Mit einem Tages-Ticket für das Hauptstadion, Stadion 2 oder einem Village Ticket erlebt man Para-Dressur und das Turnierflair hautnah. Das Village Ticket bietet Zugang zu Shopping-, Gastronomie- und Aktionsbereichen.

Wer nicht selbst vor Ort ist, kann die WM im Livestream von clipmyhorse verfolgen.