Dressursport-Highlight: Neustädter Pferdesommer

Hochkarätiger Dressursport Auf dem traditionsreichen Gelände der Neustädter Gestüte erwartet die Besucher an vier Turniertagen hochklassiger Dressursport mit internationalen Grand Prix-Prüfungen, Nachwuchs- und Dressurpferdeprüfungen sowie einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Regionale Aussteller, vielfältige Gastronomie und Spiel- und Erlebnisangebote für Kinder machen den Neustädter Pferdesommer zu einem erlebnisreichen Ausflugsziel für die ganze Familie.

Unter der Schirmherrschaft von Dr. Jouleen Gruhn, Vizepräsidentin des Landtages Brandenburg, unterstreicht der Neustädter Pferdesommer seine Bedeutung für die Region. In ihrem Grußwort betont sie:

"Der Erfolg der ersten Auflage des Neustädter Pferdesommers im vergangenen Jahr hat die große internationale Ausstrahlungskraft dieses Turniers gezeigt und Neustadt (Dosse) zu einem lebendigen Schaufenster für das Land Brandenburg gemacht. Dressur ist für mich eine ganz besondere Disziplin. Sie zeigt die Harmonie zwischen Pferd und Reiter. Man spürt diese eindrucksvolle Verbindung bei der Kür auf dem Platz und sieht, dass solche sportlichen Leistungen auf Vertrauen und Respekt beruhen. (...)”

Ein internationales Starter-Feld wird erwartet Reiterinnen und Reiter aus mehr als zehn Nationen reisen nach Neustadt (Dosse), darunter Olympiateilnehmer, Championatsreiter und nationale Titelträger. Mit Dominique Filion (Niederlande) kehrt die Siegerin des CDI3* Grand Prix Special aus dem vergangenen Jahr zurück und möchte ihren Erfolg wiederholen.

Zum deutschen Aufgebot gehören unter anderem Tessa Frank, mehrfach erfolgreich bei den Bundeschampionaten und Grand-Prix-siegreich, Felix Kneese, Sieger des Berufsreiterchampionats 2023 und mehrfacher Landesmeister Schleswig-Holsteins, Fabienne Müller-Lütkemeier, Mannschaftsweltmeisterin der Weltreiterspiele 2014 und mehrfache Medaillengewinnerin bei Deutschen Meisterschaften, sowie Moritz Treffinger, Chefbereiter des Gestüts Bonhomme und Teilnehmer am FEI Dressage World Cup™ Final 2026. Ebenfalls am Start ist Clara Paschertz, Trägerin des Goldenen Reitabzeichens und sowohl im Dressur- als auch im Springsport bis zur schweren Klasse erfolgreich.

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Internationale Akzente setzen außerdem Adrienne Lyle (USA), Olympiateilnehmerin und Mannschafts-Silbermedaillengewinnerin von Tokio 2021, Trude Hestengen (Norwegen), Teilnehmerin an Welt- und Europameisterschaften sowie mehrfache norwegische Meisterin auf Grand-Prix Niveau, und Anush Agarwalla (Indien), der als erster indischer Dressurreiter an Olympischen Spielen teilnahm und bei den Asienspielen 2022 Mannschaftsgold sowie Bronze in der Einzelwertung gewann.

Infos für Besucher Mit einem internationalen Starterfeld, hochklassigem Dressursport und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm verspricht der Neustädter Pferdesommer 2026 ab heute vier Tage voller Sport, Begegnungen und besonderer Momente auf dem traditionsreichen Gelände der Neustädter Gestüte.

Der Eintritt ist frei, Informationen zum Programm gibt es online unter