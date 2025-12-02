Anmelden
Die besten Weihnachtsgeschenke für Reiter

Weihnachten Geschenkideen
Die besten Weihnachtsgeschenke für Reiter

Noch kein Geschenk? Wir geben einen Überblick über die beliebtesten Weihnachtsgeschenke für Reiterinnen. Diese Ideen verschönern den Alltag im Stall und kommen garantiert gut an!

02.12.2025
Weihnachtsdeko mit Schaukelpferd und Geschenken
Foto: Irina Belova/ gettyimages

Was schenkt man einer Reiterin zu Weihnachten?

Weihnachten steht vor der Tür, und viele stehen vor der kniffligen Frage: Was schenke ich meiner pferdeverrückten Partnerin, Schwester, Freundin? Ob praktische Helfer für den Stall, stilvolle Accessoires fürs Reiten oder besondere Wohlfühlmomente nach einem langen Tag im Sattel – die Auswahl an Weihnachtsgeschenken für Reiterinnen ist riesig. Doch welches Geschenk bringt ihre Augen wirklich zum Leuchten?

Braunes Pferd mit Weihnachtskranz um den Hals
Nemyrivskyi Viacheslav/ Gettyimages

Weihnachtliche Fotos vom eigenen Pferd: Auch ein Fotoshooting ist ein perfektes Geschenk für Reiterinnen.  

Diese Geschenkideen begeistern jede Reiterin

In unserem Guide stellen wir dir die schönsten Ideen für Pferdefans vor – von kleinen Überraschungen bis hin zu hochwertigen Must-haves. Lass dich inspirieren und finde das perfekte Weihnachtsgeschenk, mit dem du deine Pferdefrau begeistern kannst!

1
Grüne Duftkerze im Glas
Hersteller

M&SENSE Knisterkerze bei Amazon bestellen

M&SENSE Knisterkerze mit dem Duft nach Kiefernwald

2
Bronzefarbener Reitmantel von ELT mit Glitzerdetails
Hersteller

ELT Reitmantel bei Amazon bestellen

Chicker und funktionaler Reitmantel mit Glitzer-Details von ELT

3
Glitterspray
Hersteller

Lucky Horse Glitzerspray bei Amazon bestellen

Zaubert ein schönes Glitzern auf Fell, Schweif und Mähne

4
Camelfarbener Elastikgürtel mit goldener Gebiss-Schnalle
Hersteller

Reitgürtel mit Goldschnalle bei Amazon kaufen

Ein modischer Hingucker an jeder Reithose oder über dem Mantel

5
lindgrünes Kordel-Hundehalsband
Hersteller

Leisegrün Hundehalsband bei Amazon kaufen

Für den Weihnachtsspaziergang mit Schlapp-Ohr-Fellnasen

6
LeMieux Softshelljacke mit Kapuze in Weinrot
Hersteller

LeMieux Softshelljacke bei Amazon kaufen

Wind- und wasserabweisender Stallbegleiter, der auch noch gut aussieht

7
Reitsocken mit verschiedenen Pferdemotiven
Hersteller

Reitsocken mit Pferdemotiv bei Amazon kaufen

Diese Kniestrümpfe sind das perfekte Geschenk für Pferdeliebhaber

8
Hellbraune Fell-Gamaschen von Eskadron aus der Heritage-Kollektion 2024
Hersteller

Eskadron Dressur-Gamaschen im Partnershop kaufen

Sicherer Schutz und stilvolles Design beim Dressurtraining

9
Braune Animalon Putztasche mit Glitzerdetails
Hersteller

Animalon Putztasche im Partnershop kaufen

Glitzert hübsch und bietet genug Stauraum für Putzzeug und Pflegeartikel

10
Herzchen-Anhänger in Türkis von Soulhorse
Hersteller

Soulhorse Anhänger im Partnershop kaufen

Zuckersüßer Anhänger für den besten Freund auf vier Hufen

11
Uvex Reithelm in Burgundy mit Glitzer-Details
Hersteller

Uvex Reithelm PERFEXXION II GRACE im Partnershop kaufen

Dieser glühwein-rote Reithelm von Uvex ist mit 38 in Handarbeit eingelegten Swarovski® Kristallen verziert