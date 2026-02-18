Acht Dinge, die du über das Jahr des Pferdes wissen solltest!

Kung hei fat choy! (kantonesisch) – oder auf Hochchinesisch: Gong xi fa cai! Am 17. Februar 2026 hat nach dem traditionellen chinesischen Mondkalender das neue Jahr begonnen. Und damit erneut ein Jahr des Pferdes. Gefeiert wird das chinesische Neujahr traditionell 15 Tage lang bis zum Laternenfest.

2026 verabschiedet sich das Jahr der Schlange und macht Platz für das Feuer-Pferd. Hier sind acht spannende Dinge, die du über das neue Pferdejahr wissen solltest.

1. Der chinesische Tierkreis: ein uraltes System Die zwölf Tierkreiszeichen, auf Chinesisch "Shengxiao", gehen historisch auf die Han-Dynastie zurück. Der Zyklus wiederholt sich alle zwölf Jahre in folgender Reihenfolge:

Ratte, Ochse, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund, Schwein.

Zusätzlich verbindet sich jedes Tier mit einem der fünf Elemente: Holz, Feuer, Erde, Metall oder Wasser. Dadurch entsteht ein 60-Jahres-Zyklus. 2026 ist ein Feuer-Pferd-Jahr – eine besonders kraftvolle Kombination.

2. Was symbolisiert das Pferd? In der chinesischen Kultur steht das Pferd für:

Energie und Tatkraft

Freiheit und Abenteuerlust

Optimismus

Schnelligkeit und Entschlossenheit Das chinesische Schriftzeichen für Pferd ("Ma") klingt ähnlich wie das Wort für "sofort" – daher gilt das Pferd als Symbol für schnellen Erfolg.

3. Das besondere Element 2026: Feuer Jedes Pferdejahr trägt ein Element. 2026 ist das Feuer-Pferd.

Feuer steht für:

Leidenschaft

Transformation

Dynamik

Sichtbarkeit In Kombination mit dem ohnehin energiegeladenen Pferd verspricht 2026 ein Jahr der Bewegung, Innovation und schnellen Entwicklungen. Entscheidungen fallen schneller, Stillstand ist eher unwahrscheinlich.

Interessant: Das letzte Feuer-Pferd-Jahr war 1966 – ein Jahr weltweiter gesellschaftlicher Umbrüche.

4. Menschen, die im Jahr des Pferdes geboren sind Wer 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 oder 2026 geboren wurde, gehört zum Zeichen des Pferdes.

Ihnen sagt man nach, sie seien:

charismatisch

kommunikativ

unabhängig

humorvoll

ehrgeizig Sie lieben Geselligkeit, brauchen aber Freiheit. Einschränkungen mögen sie nicht, denn sie wollen ihren eigenen Weg gehen.

5. Welche Zeichen passen gut zum Pferd? Nach traditioneller chinesischer Astrologie gelten als besonders harmonisch:

Tiger

Ziege

Hund Als herausfordernd gelten:

Ratte

Ochse Aber: Moderne chinesische Astrologie betont, dass das Geburtsjahr allein nur einen kleinen Teil der Persönlichkeit beschreibt. Monat, Tag und Stunde spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.

6. Tai Sui – warum das eigene Tierkreisjahr sensibel ist Wer 2026 im Zeichen des Pferdes steht, befindet sich in seinem sogenannten "Ben Ming Nian", dem eigenen Tierkreisjahr. Nach Volksglauben kann man in diesem Jahr den Gott Tai Sui verärgern, was Herausforderungen bringen soll.

Traditionell trägt man deshalb:

rote Armbänder

rote Unterwäsche

oder andere rote Accessoires Wichtig: Das rote Kleidungsstück sollte geschenkt worden sein – dann soll es besonders schützen.

7. Glücksfarben, Zahlen und Symbole 2026 Für das Jahr des Pferdes gelten traditionell:

Glücksfarben: Rot, Grün, ViolettGlückszahlen: 3, 4, 9Glücksblumen: Jasmin und Calla

Rot spielt ohnehin während des chinesischen Neujahrs eine zentrale Rolle. Die Farbe steht für Schutz, Glück und Wohlstand.

8. Warum das Jahr des Pferdes als besonders gilt Das Pferd symbolisiert in China Fortschritt und Aufbruch. Historisch waren Pferde entscheidend für Handel, Militär und Kommunikation entlang der Seidenstraße. Ein Pferdejahr wird deshalb oft mit Bewegung, wirtschaftlicher Dynamik und gesellschaftlichen Veränderungen assoziiert.

Gerade das Feuer-Pferd gilt als besonders leidenschaftlich und manchmal unberechenbar. Es ist ein Jahr, in dem: