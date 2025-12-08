Weihnachten im Stall: DIY für Pferde-Fans

DIY für Pferde-Fans – So geht’s:

Hufeisen mit einer Drahtbürste von Schmutz und Rost befreien und mit einem Tuch trocken abwischen. Danach in der gewünschten Farbe gleichmäßig lackieren und mindestens 2-3 Stunden trocknen lassen. Wenn du dein Hufeisen später aufhängen willst, zunächst die Schnüre durch die Nagellöcher fädeln, die Enden um die Schenkel kordeln, auf der Rückseite mit einem Kleks Heißkleber am Eisen fixieren und den überstehenden Faden links und rechts mittig zu einer Schlaufe verknoten. Bei der Variante mit Christbaumanhänger kannst du das breite Geschenkband in eine Schlaufe legen, die Enden durch die Stollenlöcher fädeln und einen dicken Knoten machen, damit es nicht durchrutscht. Den Christbaumhänger durchfädeln oder an das Band unter der Schlaufe knoten. Jetzt geht’s ans Dekorieren! Sternchen, Tannenzweige, Beeren und Co. mit Heißkleber aufbringen. Hier kannst du dich kreativ austoben und deine Hufeisen nach Herzenslust gestalten. Erlaubt ist, was gefällt!