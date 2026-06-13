„Pferde sind keine Rennwagen“: Janne Friederike Meyer-Zimmermann verlässt Iron Dames

In einem emotionalen Statement auf Instagram begründet Janne Friederike Meyer-Zimmermann, Mannschafts-Weltmeisterin von 2010, ihren Schritt mit unterschiedlichen Auffassungen über die sportliche Planung und den Umgang mit den Pferden.

Deutliche Worte auf Instagram "Erfolg darf niemals auf Kosten der Pferde entstehen. Pferde sind keine Rennwagen", schreibt Meyer-Zimmermann in ihrem Instagram-Post. Die Reiterin betont, dass Pferde für sie Partner, Freunde und Familienmitglieder seien. Gleichzeitig machte sie öffentlich, dass sie und die Verantwortlichen von Iron Dames unterschiedliche Ansichten darüber hätten, wann Pferde pausieren sollten und wie ihre sportliche Belastung zu bewerten sei.

Laut Meyer-Zimmermann habe es unter anderem unterschiedliche Auffassungen darüber gegeben, ob ein Pferd Turniere bestreiten sollte, obwohl der behandelnde Tierarzt lediglich leichte Dressurarbeit empfohlen habe. Außerdem sei man sich uneinig gewesen, wann ein Pferd ausreichend Turniere absolviert habe und wann Erholungsphasen notwendig seien.

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Zwei Erfolgspferde verlassen den Stall Parallel zum Ende der Zusammenarbeit haben auch die beiden Iron-Dames-Pferde "High Level" und "Just a Dream" den Stall der Reiterin bei Hamburg verlassen. Meyer-Zimmermann erklärte, sie habe über Jahre viel Zeit und Herzblut in die Ausbildung und Entwicklung der Pferde investiert und blicke deshalb mit Wehmut auf die Trennung.

Erfolgreiche Jahre bei Iron Dames Meyer-Zimmermann gehörte seit der Gründung des reinen Frauen-Teams im Jahr 2024 zum Aufgebot von Iron Dames. Gemeinsam mit Reiterinnen wie Sophie Hinners, Katrin Eckermann und Jörne Sprehe feierte sie zahlreiche Erfolge. Bereits im ersten Jahr gewann das Team die Gesamtwertung der Global Champions League in Rabat.

Die von Unternehmerin Deborah Mayer ins Leben gerufene Initiative setzt sich für die Förderung von Frauen im Spitzensport ein und ist ursprünglich aus dem Motorsport bekannt.

Diskussion über Pferdewohl im Spitzensport Mit ihrem öffentlichen Statement stößt Meyer-Zimmermann eine Debatte an, die den Pferdesport seit Jahren begleitet: Wie lassen sich sportlicher Erfolg und das Wohl der Pferde miteinander vereinbaren? Die Springreiterin macht deutlich, dass für sie die Gesundheit und langfristige Entwicklung der Pferde oberste Priorität haben. "Gerade im Spitzensport ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen und Pferden die Zeit zu geben, die sie für ihre Entwicklung und Gesundheit benötigen", schrieb sie weiter.