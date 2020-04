1/9 Hakenleiste (nicht nur) für die Sattelkammer Spielzeugpferde als Ordnungshüter? So basteln Sie eine ganz individuelle Hakenleiste für sich oder als Geschenk. Sie brauchen: - Rustikales Holzbrett (etwa 40 x 15 x 1,5 cm) - zwei Spielzeugpferdchen aus Plastik (z.B. von Schleich, je etwa sieben Euro) - Acryl-Sprühfarbe in Bronze oder Gold (rund acht Euro) - vier Schrauben in passender Länge zu Pferdchen und Brett (ca. 50 Cent) - zwei kleine Metall-Ösen (ca. 50 Cent) - rustikale Schnur (rund drei Euro) - Werkzeug: Fuchsschwanz-Säge, evtl. Schraubstock, Akkuschrauber, Lineal oder Geodreieck, Bleistift, Schere, Kugelschreiber, bei Bedarf Zange. Wie es damit weitergeht? Klicken Sie einfach weiter!