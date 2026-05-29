DKB Pferdewoche: 19-jährige Springreiterin flitzt Weltelite davon

Eine Nachwuchsreiterin auf dem Weg zur Spitze Mit fast dreieinhalb Sekunden Vorsprung flitzten Tomma und die achtjährige Big Lady ZE über die Ziellinie, gefolgt von dem US-amerikanischen Springreiter Ansgar Holtgers Jr auf Kennedy Z. Dritte wurden Michael Viehweg und Cyrill.

Bei 96 Teilnehmern gab es nur zwei Ritte, die unter 60 Sekunden blieben: der Siegritt von Tomma Thiesen in 57,27 Sekunden, und der schnellste Vier-Fehlerritt in 58,53 Sekunden. Im Sattel: ebenfalls Tomma Thiesen, dieses Mal auf dem achtjährigen Bert. "Ich kenne beide Pferde schon sehr lange", erklärte die schnelle Amazone. "Ich verstehe beide blind. Wir müssen sehr wenig kommunizieren, um genau zu wissen, was der andere will. Nur so ist das möglich." Bei Bert rollte die Stange am letzten Hindernis, dennoch sei sie auf beide Pferde sehr stolz. "Ich habe mit ihnen in Springpferde-A-Prüfungen angefangen und jetzt auf solchen Turnieren starten zu dürfen – das macht mich sehr sehr stolz. Da kommen ein bisschen Muttergefühle gegenüber den Pferden auf."

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Tomma Thiesen ist ein Name, der aktuell für Aufmerksamkeit sorgt. Im April haben sich Tomma und Big Lady in Hagen einen Drei-Sterne-Sieg gesichert, am vergangenen Wochenende hat die Bereiterin im Stall von Hinerk Köhlbrandt ihren allerersten Nationenpreis bei den Senioren geritten und jetzt in Hohen Wieschendorf die Vier-Sterne-Premiere mit Sieg. Trainer und Chef Köhlbrandt weiß, woran das liegt: "Fleiß und Talent!", betont er mit Nachdruck.

"Ich bin beeindruckt!", erklärte Dr. Sven Deglow, der Vorstandsvorsitzender der Deutschen Kreditbank AG (DKB). "Banking ist sehr viel Vertrauenssache und auch Pferde und Reiter müssen einander vertrauen – ich glaube, da gibt es sehr viele Parallelen" Siegerin Tomma nickt zustimmend: "Je länger man ein Pferd kennt und je mehr Erfahrungen man miteinander macht, desto gefestigter ist die ganze Basis und das Vertrauen. Das kommt mir aktuell sehr zugute und das ist ein ziemlich schönes Gefühl."

Begeistert von der Siegerin der ersten Vier-Sterne-Prüfung bei der vierten Auflage der DKB Pferdewoche war auch Turnierchef Enno Glantz: "Ich freue mich, dass so eine talentierte Reiterin hier aus Schleswig-Holstein Furore macht. Es ist der Mix aus etablierten Reitern, die in der ganzen Welt unterwegs sind, und jungen Nachwuchsreitern – das bringt Spaß."

Die Enno Glantz Förderstiftung für Turniere und Nachwuchsreiter Enno Glantz: "Wir müssen alles versuchen, unsere Turniere auf eine finanziell solide Basis zu bringen, deswegen habe ich mich entschlossen, eine Stiftung zu gründen. Die Enno Glantz Förderstiftung ist eine gemeinnützige Stiftung, die Turniere, die eine nationale oder internationale Bedeutung haben, unterstützt. Weil ich mir einfach Sorgen mache, nicht über Hohen Wieschendorf, sondern für die Turnierzukunft in Deutschland insgesamt. Wir werden auch talentierte Reiter unterstützen, die in den Sport wollen. Wichtig ist auch, dass alle Gelder zu 100 Prozent dem Stiftungsgrund zugutekommen, die Verwaltung übernimmt der Erdbeerhof ehrenamtlich.

Wir alle, die dem Pferdesport zugewandt sind, müssen an einem Strang ziehen. Wie soll ein Züchter noch seine Pferde präsentieren, wenn es kein Turnier mehr gibt?"

Mehr Informationen zur Veranstaltung: Glantz-Equestrian

Alle Ergebnisse der DKB-Pferdewoche findest du hier: ERGEBNISSE

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