Pferde-Shakes von hooved: Unkompliziert & Effektiv

Was auf den ersten Blick an Produkte aus der Fitness-Szene und Mucki-Bude erinnert, entpuppt sich als Pferde-Zusatzfuttermittel für verschiedenste Anforderungen und Bedürfnisse in Shake-Form. Entwickelt von Pferdemenschen für Pferdemenschen, richtet sich hooved an alle, deren Herz für Pferde schlägt – unabhängig von Disziplin und Leistungsstand.

Der Fokus der Marke liegt auf der Entwicklung hochwertiger Zusatzfuttermittel, die es vereinfachen, Pferde bedarfsgerecht zu unterstützen – ganz getreu dem Motto "Passion simple". "Damit trifft hooved den Nerv vieler Pferdebesitzer, die sich eine unkomplizierte, aber zugleich wirkungsvolle Versorgung ihrer Vierbeiner wünschen", erklärt Vertriebsleiterin Benita Menke.

So auch das erste Produkt im hooved Online-Shop – ein Shake für Pferde, der für fünf verschiedene Anwendungsgebiete erhältlich ist: "Calmopolitan" zur Beruhigung, "Flex on the beach" zur Unterstützung von Sehnen & Gelenken, "Muscle Mule" für den Muskelaufbau, "Digestini" für den Magen-Darm-Trakt sowie "Airjito" für die Atemwege. Die fünf Varianten decken dabei unterschiedliche Bedürfnisse ab und sind aufgrund ihrer besonderen Darreichungsform sehr unkompliziert in der Anwendung: Einfach das jeweilige Pulver in Wasser mixen und dem Pferd über das Futter geben.

hooved

Bis auf den Shake für die Atemwege sind darüber hinaus alle Produkte ADMR-konform und können somit problemlos ohne Karenzzeit im Turniersport eingesetzt werden. "Egal ob Turnierreiter, Freizeitreiter, junges Pferd oder Senior – mit unseren Produkten möchten wir Pferdebesitzern das tägliche Management rund um die Gesundheit ihrer Pferde erleichtern", betont Menke.