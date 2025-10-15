Beritt aus Leidenschaft: Pferdeparadies in Wall

Zwei gestandene Frauen Ü40, welche keinen einfachen Weg aufgenommen haben, um irgendwann und zwar genau jetzt, ihren Traum erfüllen zu können: ein eigener Zucht- und Reitbetrieb.

Tanja und Monique sind einst aus Hobby und privater Pferdehaltung zu der Berufung gekommen. Tanja verdient ihren Unterhalt mittlerweile durch den Beritt, Aus- und Weiterbildung, der Arbeit mit Problempferden, Reitunterricht und der Durchführung von Ferien-Camps für Kinder und Jugendliche – eben Dienstleistungen rund um's Pferd. Monique hat in Berlin seit über 22 Jahren eine Werbeagentur in Berlin. Zusammen haben sie mit viel Kraft, Liebe, Zeit und Know-How vielen Pferden "das Leben" ermöglicht, welches sie jetzt bei ihnen genießen dürfen und dies auch tun. Die beiden Pferde-Freundinnen haben nunmehr eine Reitanlage in Fehrbellin OT Wall feierlich eröffnet und bieten ihren Pferden eine artgerechte Haltung und ein pferdegerechtes, faires Ausbildungskonzept.

Nebst eigener Pferde, stehen drei wundervollen Zuchthengste als auch die dazugehörigen Zuchtstuten im Stall der beiden Frauen. Einer davon: Oldenburger Fürst Feinrichs Franzl from Hell. Traumschön, mit bodenverachtender Bewegungsopulenz. Sein Vater avancierte 2015 zum Siegerhengst, die Mutter stellte noch Siegerstute und Hauptprämiensiegerhengst.

Beritt aus Leidenschaft Black Beauty: Franzl ist das Ebenbild von Feinrich und vereint auch die alten Blutlinien.



Die Reitanlage verfügt über eine große Reithalle, Reitplatz und Roundpen, welche durch gute Elastizität, Trittsicherheit und optimale Scherfestigkeit sowohl für's Pferd als auch für den Menschen angenehm und sicher sind, Verletzungen vermeiden und das Reitgefühl verbessern. Auf über 20 Hektar Weideland dürfen die Tiere täglich grasen, nachts sind alle auf ihren sicheren Paddocks. Bis zu 50 Pferde können auf der neuen Anlage untergebracht werden. Der Hof ist als HIT-Aktivstall konzipiert, der ohne Boxen auskommt und auf ein durchdachtes Bewegungs- und Ernährungssystem setzt. Die Pferde sind rund um die Uhr in Bewegung und bekommen individuell abgestimmte Futterpläne – ideal für Rehe-Pferde, Senioren oder Tiere mit gesundheitlichen Einschränkungen.