Besonderer Hengst: Starvererber FLORISCOUNT in Marbach im Deckeinsatz

Sein Züchter und Besitzer Clemens Graf Merveldt (Gut Füchtel, Vechta) hat den vitalen Hengst höchstpersönlich nach Marbach überstellt und freut sich über die Ehrfurcht und Bewunderung, die seinem Hengst dort von den Gestütern entgegengebracht wird: "Wir freuen uns sehr, dass unser Füchtels Floriscount OLD über die Marbach und in Zusammenarbeit mit Celle den Züchtern EU-weit im Frischsameneinsatz zur Verfügung stehen wird, nachdem er in den letzten beiden Jahren in Dänemark und Holland sehr erfolgreich war", sagt Graf Merveldt, "Er ist nach wie vor sehr gesund und fit, wird auch mit 21 Jahren noch täglich leicht geritten. Seine Gesundheit und Vitalität gibt er auch an seine Nachkommen weiter". In Züchterkreisen hat es sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen, dass Floriscount in der Saison 2026 im Ländle stationiert sein wird.

Bilderbuchkarriere als Sportler Der Dunkelfuchs in der Machart seines weltberühmten Großvaters Donnerhall ist selbst ein Hauptvererber der deutschen Reitpferdezucht. Der elegante Dressurhengst verbindet Typ, Größe und Ausstrahlung mit hervorragenden Rittigkeits- und Interieurwerten sowie überragenden Grundgangarten.

Gekört in Oldenburg, war er 2008 bei seinem 70-Tage-Test mit 147,49 Punkten überlegener Sieger im Dressurindex und Zweiter der Gesamtprüfung mit einem Index von 128,80. Fünf- und sechsjährig qualifizierte er sich für das Bundeschampionat des deutschen Dressurpferdes, neunjährig war er Zweiter im Finale des Nürnberger Burgpokals. Eine Bilderbuchkarriere im Grand Prix de Dressage unter dem Sattel von Oliver Oellrich und Patricia Seddig schloss sich an.

Parallel entpuppte er sich als einflussreicher Vererber, der von Beginn an in Zusammenarbeit mit dem niedersächsischen Landgestüt Celle den Züchtern bereitgestellt wurde. Über 525 Sportpferde, hunderte hoch bonitierte Töchter und Enkeltöchter sowie 30 gekörte Söhne zählen zu seinen Nachkommen. Er ist eine Vererberlegende zu Lebzeiten, nach wie vor aktuell in der Blutführung und wertvoll mit seinen positiven Eigenschaften. Erst im letzten Jahr stellte Floriscount mit Florinio unter Anna-Lena Kracht den Sieger beim Deutschen Dressur-Derby 2025 in Hamburg, und im gleichen Jahr gewann sein gekörter Sohn F-Dur überlegen mit der Note 8,4 in HLP-Wertungsprüfungen für das Landgestüt Celle. Floriscount zählt seit Jahren konstant zu den besten Vererbern in der FN-Zuchtwertschätzung. Der aktuelle Zuchtwert Jungpferdeprüfungen von 139 (99) sieht ihn unter den Top-5% der Vererber, der Zuchtwert Turniersport von 127 (95) unter den Top-10% und im Zuchtwert Höchste Erreichte Klasse gehört er mit 135 (96) zum besten Viertel der Dressurvererber.