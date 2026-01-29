Dressurreiterin Becky Moody gewinnt Harmonie und Fairness Preis in Amsterdam

Podestplatz für Becky Moody in Grand Prix und Kür Becky Moody setzte beim Weltcup-Turnier in Amsterdam ein starkes Ausrufezeichen. Gemeinsam mit Jagerbomb sicherte sich die Britin sowohl im Grand Prix als auch in der Kür jeweils den dritten Platz und bestätigte damit eindrucksvoll ihre Konstanz auf internationalem Topniveau. Mit 77,24 Prozent im Grand Prix und 85,31 Prozent in ihrer legendären Beatles-Kür gehörte das Paar erneut zur absoluten Spitze des Starterfeldes.

Durch dieses Ergebnis rückt Becky auf den dritten Platz der westeuropäischen Liga-Wertung vor. Nach Amsterdam bekräftigte sie ihre Absicht, das Finale in Fort Worth, Texas, anzupeilen, plant jedoch keine weiteren Qualifikationen zu reiten, um Jagerbomb im Hinblick auf die Weltmeisterschaften in Aachen in diesem Sommer frisch zu halten.

Echte Harmonie im Fokus Zusätzlich zum sportlichen Erfolg gewann Becky Moody den Anrecht-Investment-Preis für Harmonie und Fairness. Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause sowie in der RAI Amsterdam Arena stimmten über Leichtigkeit, Harmonie und Fairness ab. Becky erhielt mit 8,729 Punkten die höchste Bewertung und setzte sich damit gegen hochklassige Konkurrenz durch.

"Es ist etwas ganz Besonderes, diesen Preis zu gewinnen", sagte Becky nach der Ehrung in Amsterdam. "Danke an das Publikum, das für mich abgestimmt hat. Für mich geht es dabei ganz um Jagerbomb – er macht es mir möglich, so zu reiten."

Der Preis wurde bei diesem Turnier bereits zum dritten Mal vergeben. Neben der stärkeren Einbindung des Publikums soll damit harmonisches Reiten gewürdigt werden, das über das hinausgeht, was sich auf dem Bewertungsbogen widerspiegelt. CAVALLO war bereits in Frankfurt Medienpartner und Unterstützer der Initiative.

