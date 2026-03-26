XXL-Innenraum und große Sattelkammer

Der Touring XL mit XXL-Sattelkammer wurde für Reiter entwickelt, die regelmäßig mit ihren Pferden unterwegs sind. Er bietet einen optimierten Raum, um sowohl Pferde als auch ihre Ausrüstung unter besten Bedingungen zu transportieren.

Mit nahezu 2,40 m Innenhöhe, einer um 60 cm verlängerten Länge (im Vergleich zu einem herkömmlichen 2-Pferde-Anhänger) und einer Breite von 1,80 m wurde der Innenraum so konzipiert, dass auch große Pferde bequem Platz finden und selbst auf langen Fahrten optimalen Komfort genießen. Die Belüftung wird durch große seitliche Fenster verbessert, während der verklebte 8mm-Gummiboden zusätzlichen Komfort für die Pferde bietet. Zur Innenausstattung gehören außerdem seitliche Schutzpolster, eine schwenkbare Mitteltrennwand mit Kopfgitter sowie vier in Höhe und Länge verstellbare Stangen, geeignet für zwei große Pferde ab 1,70 m.

Dieses Modell zeichnet sich zudem durch zwei Türen im vorderen Bereich aus, die einen praktischen Zugang von beiden Seiten des Anhängers ermöglichen. Diese Konfiguration erleichtert die tägliche Nutzung und erlaubt einen schnellen Zugang zum Innenraum oder zur Sattelkammer. Die integrierte XXL-Sattelkammer im vorderen Bereich bietet einen großzügigen und funktionalen Stauraum für Sättel, Trensen und weiteres Equipment.

Cheval Liberté Der neue Touring XL hat zwei Türen von vorne.

Seine Konstruktion basiert auf einem verstärkten Fahrgestell aus verzinktem Stahl, das für eine intensive Nutzung ausgelegt ist. Die vollständig aus Aluminium gefertigte Struktur (einschließlich Boden und Seitenwänden), sorgt für Robustheit, Langlebigkeit und einfache Pflege, während das Gewicht gleichzeitig kontrolliert bleibt.

Für einen stabilen und komfortablen Transport ist der Touring XL mit der Pullman-2-Federung ausgestattet, die für ihre verbesserte Straßenlage und die Reduzierung von Stöße und Vibrationen während der Fahrt bekannt ist. Die serienmäßige dreh- und schwenkbare Heckklappe ermöglicht ein einfaches und sicheres Verladen der Pferde – je nach ihren Gewohnheiten und Vorlieben.

Der Touring XL wäre nicht auf dem neuesten Stand der Innovation ohne das von Cheval Liberté patentierte SOS-System, das optimale Sicherheit gewährleistet und im Notfall die schnelle Befreiung eines Pferdes im Anhänger ermöglicht.

Technische Daten :

Leergewicht: 935 kg Zulässiges Gesamtgewicht (zGG): von 1400 bis 2600 kg

Innenmaße :

Länge: 3,80 m

Breite: 1,81 mHöhe: 2,38 m

Außenmaße :

Länge: 4,97 m

Breite: 2,28 mHöhe: 2,74 m