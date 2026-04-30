Bombenfund in Marbach: 33 Pferde aus Landesreitschule evakuiert

Pferde vorsorglich in Sicherheit gebracht Nachdem der Blindgänger gegen 9.45 Uhr gefunden worden war, wurde innerhalb eines 300-Meter-Radius evakuiert. Die 33 Pferde wurden vorübergehend im Haupt- und Landgestüt Marbach untergebracht. Die Evakuierung verlief geordnet, während Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Baden-Württemberg die Entschärfung vorbereiteten.

Der Fundort liegt auf der Frohnwiese zwischen Landesreitschule und Schloss Grafeneck, wo nach Information von Astrid von Velsen Zerweck, Leiterin des benachbarten Haupt- und Landgestüts, aktuell eine Multifunktionsfläche entsteht. Aufgrund bereits ausgewerteter Luftbilder aus dem Zweiten Weltkrieg waren Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes vorsorglich bereits vor Ort.