Welche Nährstoffe brauchen Pferde-Senioren?

Nicht nur graue Haare nehmen im Alter zu: Auch die Zähne werden schlechter, und der Darm wird träger. Verdauungsenzyme wie Amylase oder Lipase werden in einem geringeren Umfang produziert, und können manche Nährstoffe wie Proteine nicht mehr so effizient aufspalten. Heißt: Ältere Pferde können Nährstoffe nicht mehr so gut verwerten und brauchen – teilweise – mehr davon.

Ergänzungsfuttermittel für Senioren sind speziell auf diesen Bedarf zugeschnitten: Sie versorgen unsere Pferde-Oldies mit dem, was sie brauchen. Wir zeigen euch mit dem Help SeniorBalancer von Josera, wie so ein Senioren-Mineralfutter konzipiert ist und wieso es den Bedarf unserer älteren Pferde optimal deckt:

Kurze Key Facts: Ältere Pferde können einen höheren Bedarf an Eiweiß haben als adulte Pferde

Für einige Nährstoffe gibt es im Alter einen "Sicherheitszuschlag", heißt: hier steigt der Bedarf.

Konkret betrifft das die Spurenelemente Zink, Kupfer und Selen.

Auch von den Vitaminen A und E können ältere Pferde mehr brauchen.

Weil die Produktion von Vitamin C eingeschränkt sein kann, empfiehlt sich hier oft eine Ergänzung.

Der Bedarf an anderen Nährstoffen steigt hingegen nicht – zu viel Calcium könnte etwa im Alter zu schmerzhaften Harnsteinen führen.

Entscheidend ist, die Ration genau zu kalkulieren und den Mehrbedarf zu decken – das ist ein guter Start, um (weiter) alt zu werden. Hier könnt ihr den Senior Balancer von Josera kaufen: