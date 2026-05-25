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DKB Pferdewoche Hohen Wieschendorf: Glantz & Gloria Fohlen Auktion

DKB Pferdewoche Hohen Wieschendorf
Glantz & Gloria Fohlen Auktion 2026

Bereits zum dritten Mal lädt Enno Glantz als Gastgeber der DKB-Pferdewoche in Hohen Wieschendorf am Freitagabend, den 29. Mai 2026, zur Glantz & Gloria-Fohlenauktion. Seid gespannt auf tollen Spring-Nachwuchs!

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.05.2026
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Fohlen United Whizz Kid im freien Lauf bei einer Präsentation
Foto: Monique van Dreumel

25 exklusive Springfohlen wurden für die Auktion am 29. Mai im Rahmen der DKB Pferdewoche in Hohen Wieschendorf auserwählt. "Wir bleiben unserem Credo treu. Wir möchten nur Fohlen anbieten, die nach unseren Vorstellungen hohe Chancen haben, im Sport oder in der Zucht erfolgreich zu sein, erklärt Christoph F. Rowold, der wieder die Auktionsleitung übernommen hat, "ein Highlight wird das Nächste jagen, ich bin wirklich sehr überzeugt von den Fohlen."

Zu den zahlreichen Höhepunkten der Kollektion gehört das Stutfohlen United Whizz Kid, eine Tochter von Richard Vogels Europameister United Touch aus einer Chacco Blue x Carthago-Mutter. Die Großmutter Whizz Kid ist eine der erfolgsreichsten Stuten der deutschen Springpferdezucht. "United Whizz Kid ist nicht nur genetisch besonders, sondern auch in ihrem Auftreten einfach ein Spitzenfohlen!", so Rowold.

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Nicht zuletzt optisch herausragend ist das Stutfohlen One of a Kind von Ogano Sitte und Emerald aus einem belgischen Erfolgsstamm. "Es gibt ja mittlerweile viele "Farbfohlen", aber One of a Kind ist für mich einzigartig. Ich bin gespannt, wer sie sich wird sichern können", so der Auktionsleiter.

Fohlen One of a kind im Freilauf mit Mutter
Jana Gerstenkorn

Besondere Farbe: Nr. 09 One of a kind (Ogano Sitte x Emerald filly/ Stute)
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Selbstredend werden auch Hengstfohlen mit Hengstanwärterqualitäten von z.B. Catoki, Grandorado, Cassini I, Cornet Obolensky oder auch Ermitage Kalone Teil der Kollektion sein.

Zum vierten Mal lädt Enno Glantz zum Vier-Sterne-Turnier auf seine Reitanlage, zum dritten Mal bietet er mit der Glantz und Gloria-Auktion die Chance, sich einen aufgehenden Star für die Zukunft zu sichern. Die gesamte Kollektion findet ihr hier.

Mehr Infos zur Veranstaltung und Tickets für die Fohlen-Auktion findet ihr auf der Website von Glantz Equestrian.