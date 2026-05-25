DKB Pferdewoche Hohen Wieschendorf: Glantz & Gloria Fohlen Auktion

25 exklusive Springfohlen wurden für die Auktion am 29. Mai im Rahmen der DKB Pferdewoche in Hohen Wieschendorf auserwählt. "Wir bleiben unserem Credo treu. Wir möchten nur Fohlen anbieten, die nach unseren Vorstellungen hohe Chancen haben, im Sport oder in der Zucht erfolgreich zu sein, erklärt Christoph F. Rowold, der wieder die Auktionsleitung übernommen hat, "ein Highlight wird das Nächste jagen, ich bin wirklich sehr überzeugt von den Fohlen."

Zu den zahlreichen Höhepunkten der Kollektion gehört das Stutfohlen United Whizz Kid, eine Tochter von Richard Vogels Europameister United Touch aus einer Chacco Blue x Carthago-Mutter. Die Großmutter Whizz Kid ist eine der erfolgsreichsten Stuten der deutschen Springpferdezucht. "United Whizz Kid ist nicht nur genetisch besonders, sondern auch in ihrem Auftreten einfach ein Spitzenfohlen!", so Rowold.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Nicht zuletzt optisch herausragend ist das Stutfohlen One of a Kind von Ogano Sitte und Emerald aus einem belgischen Erfolgsstamm. "Es gibt ja mittlerweile viele "Farbfohlen", aber One of a Kind ist für mich einzigartig. Ich bin gespannt, wer sie sich wird sichern können", so der Auktionsleiter.

Jana Gerstenkorn Besondere Farbe: Nr. 09 One of a kind (Ogano Sitte x Emerald filly/ Stute)

​​

​​

Selbstredend werden auch Hengstfohlen mit Hengstanwärterqualitäten von z.B. Catoki, Grandorado, Cassini I, Cornet Obolensky oder auch Ermitage Kalone Teil der Kollektion sein.

Zum vierten Mal lädt Enno Glantz zum Vier-Sterne-Turnier auf seine Reitanlage, zum dritten Mal bietet er mit der Glantz und Gloria-Auktion die Chance, sich einen aufgehenden Star für die Zukunft zu sichern. Die gesamte Kollektion findet ihr hier.