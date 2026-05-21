Neuer Anhänger von Cheval Liberté: Touring XL 2 Doors

XXL-Maße gefällig? Kein Problem: Der neue Pferdeanhänger "Touring XL 2 Doors" liefert das! Das Modell, das vom Hersteller Cheval Liberté im Frühjahr 2026 auf den Markt gebracht wurde, eignet sich auch für große Pferde und viel Gepäck. Wir stellen euch den modernen Pferdeanhänger in unserem Video vor – die wichtigsten Fakten findet ihr unten kurz und kompakt zusammengefasst: