Neuer Anhänger von Cheval Liberté: Touring XL 2 Doors

XXL-Maße gefällig? Kein Problem: Der neue Pferdeanhänger "Touring XL 2 Doors" liefert das! Das Modell, das vom Hersteller Cheval Liberté im Frühjahr 2026 auf den Markt gebracht wurde, eignet sich auch für große Pferde und viel Gepäck. Wir stellen euch den modernen Pferdeanhänger in unserem Video vor – die wichtigsten Fakten findet ihr unten kurz und kompakt zusammengefasst:
[Einbettung Video]
Cheval Liberté – Pferdeanhänger "Touring XL 2 Doors”:
Technische Fakten:
- Basiert auf der Touring-Jumper-Plattform und wurde auf XL-Maße vergrößert
- Außenlänge: 4,97 m – Innenlänge: 3,80 m
- Außenbreite: 2,28 m – Innenbreite: 1,81 m
- Außenhöhe: 2,74 m – Innenhöhe: 2,38 m
- Leergewicht: 935 bis 970 Kilogramm
- Zulässiges Gesamtgewicht: 1.400 bis 2.600 Kilogramm
- In fünf Farben erhältlich: Tiefschwarz, Weiß, Eisengrau, Marineblau, Violett
- Zugelassen für Tempo 100
- SOS-Sicherheitssystem (Smart Opening Security) serienmäßig; auf Wunsch mit Standard-Panik-System erhältlich
- Vollaluminiumkonstruktion – Boden und Seitenwände aus 25mm bzw. 18 mm Aluminium mit fünf Jahren Herstellergarantie
- Dach und Frontpartie aus verstärkter Glasfaser
- 8 mm Gummimatte im Innenbereich
- Serienmäßig dreh- und schwenkbare Heckklappe
- verstärktes Fahrgestell aus verzinktem Stahl
- Pullman-2-Federung aus galvanisierten Stahl-Gelenkarmen, die mit vier Schraubenfedern und Stoßdämpfern zusammenarbeiten
Komfort-Fakten:
- Zwei große Seitenfenster
- Schiebefenster an den Türen mit integrierten Windabweisern
- Bewegliche Mitteltrennwand, standardmäßig mit Kopfgitter ausgestattet
- Boxenstangen in Höhe und Länge verstellbar
- Zwei große Türen im Frontbereich
- XL-Sattelkammer mit je zwei Sattel- und Trensenhaltern
Einstiegspreis: 10.990 Euro