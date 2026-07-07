Deutsches WM-Team für Aachen steht fest – Jessica von Bredow-Werndl fehlt

Jessica von Bredow-Werndl setzt auf langfristigen Aufbau Nach dem verdienten Ruhestand ihres langjährigen Erfolgspferdes Dalera sollte die elfjährige Stute Times Kismet in diesem Jahr eigentlich den Sprung in den Championatssport schaffen. Gemeinsam mit den Besitzern entschied sich Jessica von Bredow-Werndl jedoch bewusst gegen einen Start bei der verpflichtenden zweiten WM-Sichtung in Hagen und damit auch gegen eine Nominierung für Aachen.

Die vierfache Olympiasiegerin erklärte, sie wolle Kismet ohne zusätzlichen Druck weiterentwickeln. Langfristig sei dies der richtige Weg für die noch junge Grand-Prix-Stute. Bereits zuvor hatten auch Ingrid Klimke und Charlott-Maria Schürmann ihre WM-Hoffnungen verletzungsbedingt aufgeben müssen.

Während Jessica von Bredow-Werndl demnach bereits vor der entscheidenden Sichtung freiwillig auf eine WM-Teilnahme verzichtet hatte, nominierte der Dressurausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) nun vier Paare für das Championat.

Das deutsche Dressur-Team für die WM in Aachen Für die Weltmeisterschaften nominierte der Dressurausschuss folgende vier Reiterinnen und Reiter:

Isabell Werth mit Wendy de Fontaine (alternativ steht Viva Gold OLD zur Verfügung)

Katharina Hemmer mit Denoix PCH

Frederic Wandres mit Bluetooth OLD

Raphael Netz mit Great Escape Camelot Erste Reserve ist Semmieke Rothenberger mit Farrington. Das Paar konnte zuletzt zum Nations Cup in Hagen ihr Talent unter Beweis stellen.

Mike Hewitt/ gettyimages Isabell Werth hat Grund zur Freude, denn sie hat gleich zwei Top-Pferde für die WM zur Verfügung: Neben der Rapp-Stute Wendy de Fontaine steht alternativ Viva Gold OLD in den Startlöchern.

Während Werth, Hemmer und Wandres bereits Championatserfahrung mitbringen, feiert Raphael Netz bei der Heim-WM sein Debüt in einem deutschen WM-Team. Werth wurde dabei sogar mit zwei Pferden nominiert: Sollte Wendy kurzfristig nicht einsatzfähig sein, könnte sie stattdessen auf Viva Gold OLD zurückgreifen.

Heim-WM in Aachen beginnt im August Die Weltmeisterschaften in Aachen gelten als Saisonhöhepunkt des internationalen Pferdesports. Für Deutschland zählt die Dressur-Mannschaft trotz der prominenten Ausfälle erneut zu den Medaillenanwärtern. Vor allem Isabell Werth präsentierte sich bei der finalen WM-Sichtung in Hagen in bestechender Form und empfahl sich mit mehreren Siegen eindrucksvoll für das Championat.

Deutsche Paare für die Para-Dressur Auch die Reiter-Pferd-Paare, die zur WM für die Para-Dressur an den Start gehen, stehen fest. Nominiert wurden hier folgende Paare: