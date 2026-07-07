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Deutsches WM-Team für Aachen steht fest – Jessica von Bredow-Werndl fehlt

Deutsches Dressur-Team für Aachen steht fest
WM ohne Olympia-Star Jessica von Bredow-Werndl

Die deutsche Dressur-Mannschaft für die Heim-Weltmeisterschaften in Aachen (11. bis 23. August) steht fest – und eine prominente Olympiasiegerin wird dabei fehlen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.07.2026
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Jessica von Bredow-Werndl mit der Goldmedaille um dem Hals zu den Olympischen Spielen in Paris 2024
Foto: Maja Hitij/ gettyimages

Jessica von Bredow-Werndl setzt auf langfristigen Aufbau

Nach dem verdienten Ruhestand ihres langjährigen Erfolgspferdes Dalera sollte die elfjährige Stute Times Kismet in diesem Jahr eigentlich den Sprung in den Championatssport schaffen. Gemeinsam mit den Besitzern entschied sich Jessica von Bredow-Werndl jedoch bewusst gegen einen Start bei der verpflichtenden zweiten WM-Sichtung in Hagen und damit auch gegen eine Nominierung für Aachen.

Die vierfache Olympiasiegerin erklärte, sie wolle Kismet ohne zusätzlichen Druck weiterentwickeln. Langfristig sei dies der richtige Weg für die noch junge Grand-Prix-Stute. Bereits zuvor hatten auch Ingrid Klimke und Charlott-Maria Schürmann ihre WM-Hoffnungen verletzungsbedingt aufgeben müssen.

Während Jessica von Bredow-Werndl demnach bereits vor der entscheidenden Sichtung freiwillig auf eine WM-Teilnahme verzichtet hatte, nominierte der Dressurausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) nun vier Paare für das Championat.

Das deutsche Dressur-Team für die WM in Aachen

Für die Weltmeisterschaften nominierte der Dressurausschuss folgende vier Reiterinnen und Reiter:

  • Isabell Werth mit Wendy de Fontaine (alternativ steht Viva Gold OLD zur Verfügung)
  • Katharina Hemmer mit Denoix PCH
  • Frederic Wandres mit Bluetooth OLD
  • Raphael Netz mit Great Escape Camelot

Erste Reserve ist Semmieke Rothenberger mit Farrington. Das Paar konnte zuletzt zum Nations Cup in Hagen ihr Talent unter Beweis stellen.

Isabell Werth winkt den Zuschauern zu nach erfolgreicher Prüfung mit Wendy zu den Olympischen Spielen in Paris
Mike Hewitt/ gettyimages

Isabell Werth hat Grund zur Freude, denn sie hat gleich zwei Top-Pferde für die WM zur Verfügung: Neben der Rapp-Stute Wendy de Fontaine steht alternativ Viva Gold OLD in den Startlöchern. 

Während Werth, Hemmer und Wandres bereits Championatserfahrung mitbringen, feiert Raphael Netz bei der Heim-WM sein Debüt in einem deutschen WM-Team. Werth wurde dabei sogar mit zwei Pferden nominiert: Sollte Wendy kurzfristig nicht einsatzfähig sein, könnte sie stattdessen auf Viva Gold OLD zurückgreifen.

Heim-WM in Aachen beginnt im August

Die Weltmeisterschaften in Aachen gelten als Saisonhöhepunkt des internationalen Pferdesports. Für Deutschland zählt die Dressur-Mannschaft trotz der prominenten Ausfälle erneut zu den Medaillenanwärtern. Vor allem Isabell Werth präsentierte sich bei der finalen WM-Sichtung in Hagen in bestechender Form und empfahl sich mit mehreren Siegen eindrucksvoll für das Championat.

Deutsche Paare für die Para-Dressur

Auch die Reiter-Pferd-Paare, die zur WM für die Para-Dressur an den Start gehen, stehen fest. Nominiert wurden hier folgende Paare:

  • Heidemarie Dresing (Grade II) mit Poesie und Horse24Dooloop
  • Regine Mispelkamp (Grade V) mit Pramwaldhof's Bayala und Highlander Delight's
  • Helen Brandt (Grade IV) mit Vulkan Vegas IB
  • Anna-Lena Niehues (Grade V) mit Vive L´amour
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